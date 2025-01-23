Разведка Армении оценила возможность разморозки членства Еревана в ОДКБ
Разморозка членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) маловероятно, считают в службе внешней разведки республики, пишет «РИА Новости».
«Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 г. исчезнут», – говорится в докладе ведомства. Авторитет ОДКБ в Армении «по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению», добавили в разведке.
В декабре 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ почти невозможно. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.
Пашинян в феврале объявил, что страна продолжит состоять в объединении, но объявляет о приостановке в нем участия. Он заявлял, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики.
В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин предположил, что текущие отношения между Арменией и ОДКБ связаны с ситуацией внутри страны. Глава государства добавил, что Ереван не заявлял о выходе из ОДКБ и поддерживает все документы саммита организации.