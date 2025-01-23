Кремль не стал комментировать заявление Британии о слежке за судном России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию Великобритании о том, что российское исследовательское судно «Янтарь» якобы собирает разведывательную информацию в проливе Ла-Манш.
«Я не совсем владею тематикой, не знаю, о чем идет речь в деталях, поэтому я не стал бы это комментировать», – отметил Песков.
22 января агентство Reuters сообщило, что Великобритания усилит меры реагирования на передвижение российских военных кораблей и самолетов на фоне слежки за «Янтарем». Лондон несколько дней вел слежку за российским кораблем. Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что судно якобы занимается сбором разведывательных данных. По данным агентства, «Янтарь» уже был замечен в водах Соединенного Королевства в ноябре 2024 г.
Министр обороны рассказал, что, учитывая активность «Янтаря», он изменил правила ведения боевых действий, чтобы позволить кораблям Королевского флота приблизиться и лучше отслеживать его, а также разрешил всплытие подводной лодки вблизи судна в качестве меры сдерживания.
«Янтарь» – океанографическое исследовательское судно проекта 22010 разработки Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Оно предназначено для исследования Мирового океана и поисково-спасательных операций. В январе сообщалось, что судно ищет в западной части Средиземного моря у берегов Алжира обломки затонувшего в декабре 2024 г. судна Ursa Major.