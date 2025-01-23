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Кремль не стал комментировать заявление Британии о слежке за судном России

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию Великобритании о том, что российское исследовательское судно «Янтарь» якобы собирает разведывательную информацию в проливе Ла-Манш.

«Я не совсем владею тематикой, не знаю, о чем идет речь в деталях, поэтому я не стал бы это комментировать», – отметил Песков.

22 января агентство Reuters сообщило, что Великобритания усилит меры реагирования на передвижение российских военных кораблей и самолетов на фоне слежки за «Янтарем». Лондон несколько дней вел слежку за российским кораблем. Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что судно якобы занимается сбором разведывательных данных. По данным агентства, «Янтарь» уже был замечен в водах Соединенного Королевства в ноябре 2024 г.

Министр обороны рассказал, что, учитывая активность «Янтаря», он изменил правила ведения боевых действий, чтобы позволить кораблям Королевского флота приблизиться и лучше отслеживать его, а также разрешил всплытие подводной лодки вблизи судна в качестве меры сдерживания.

«Янтарь» – океанографическое исследовательское судно проекта 22010 разработки Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Оно предназначено для исследования Мирового океана и поисково-спасательных операций. В январе сообщалось, что судно ищет в западной части Средиземного моря у берегов Алжира обломки затонувшего в декабре 2024 г. судна Ursa Major.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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