Кремль не стал комментировать заявление Британии о слежке за судном России

22 января агентство Reuters сообщило, что Великобритания усилит меры реагирования на передвижение российских военных кораблей и самолетов на фоне слежки за «Янтарем». Лондон несколько дней вел слежку за российским кораблем. Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что судно якобы занимается сбором разведывательных данных. По данным агентства, «Янтарь» уже был замечен в водах Соединенного Королевства в ноябре 2024 г.