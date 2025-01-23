Зеленский допустил переговоры с Путиным при условии безопасности Украины

21 января президент США сообщил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если российский лидер не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз говорил, что сможет закончить боевые действия между РФ и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.