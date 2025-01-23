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Зеленский допустил переговоры с Путиным при условии безопасности Украины

Киев должен получить такие гарантии от Трампа до начала диалога с Москвой
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным при условии, что президент США Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность. Об этом он заявил в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Единственный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу, чтобы мы пришли к взаимопониманию до начала переговоров. Если он сможет гарантировать Украине надежную и необратимую безопасность, мы пойдем по этому дипломатическому пути», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский также заявил, что у его европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать реальную угрозу для России, а любое другое решение может привести к расколу внутри альянса НАТО.

«Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», – сказал украинский лидер.

Агентство отмечает, что пока Трамп налаживает отношения с Путиным, Зеленский пытается убедить Китай тоже использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия, хотя он и выразил разочарование тем, что ему не удается общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру, – сказал он. – Президент Трамп – самый сильный, как и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно мог бы это сделать».

Зеленский также высказался на тему снижения призывного возраста на Украине до 18 лет. Он настаивает на том, что стране больше нужны оружие и ракеты, чем солдаты.

«Зачем мобилизовывать еще более молодых людей, чтобы без оружия осталось еще больше людей?» – возмутился украинский лидер.

22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию конфликта на Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он также пригрозил введением высоких пошлин и санкций на российские товары, экспортируемые в США.

21 января президент США сообщил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если российский лидер не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз говорил, что сможет закончить боевые действия между РФ и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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