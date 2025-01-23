Европарламент принял резолюцию о санкциях против российских СМИ
Депутаты Европарламента на пленарном заседании приняли резолюцию о расширении санкций против российских СМИ. Текст документа опубликован на сайте Европейского парламента.
Парламент призвал ЕС активизировать и лучше координировать свои усилия «по оперативному и жесткому противодействию российской дезинформации» и вмешательству. Это необходимо, по их словам, «для защиты целостности демократических процессов и повышения устойчивости европейских обществ».
В резолюции также содержится призыв к странам ЕС тщательно соблюдать санкции против российских СМИ и «выделять достаточные ресурсы для эффективного противодействия» им. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ЕС усилил поддержку «российских СМИ, находящихся в изгнании».
Парламент также вырвзил обеспокоенность «недавними заявлениями компаний, занимающихся социальными сетями, о смягчении их правил в отношении проверки фактов и модерации».
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