Европарламент принял резолюцию о санкциях против российских СМИ

7 января основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг заявил, что его компания избавится от фактчекинга, «значительно сократит цензуру» в Facebook, Instagram и Threads (все три принадлежат запрещенной в РФ Meta). Компания также будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах. Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X».