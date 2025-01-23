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Европарламент принял резолюцию о санкциях против российских СМИ

Ведомости

Депутаты Европарламента на пленарном заседании приняли резолюцию о расширении санкций против российских СМИ. Текст документа опубликован на сайте Европейского парламента.

Парламент призвал ЕС активизировать и лучше координировать свои усилия «по оперативному и жесткому противодействию российской дезинформации» и вмешательству. Это необходимо, по их словам, «для защиты целостности демократических процессов и повышения устойчивости европейских обществ».

В резолюции также содержится призыв к странам ЕС тщательно соблюдать санкции против российских СМИ и «выделять достаточные ресурсы для эффективного противодействия» им. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ЕС усилил поддержку «российских СМИ, находящихся в изгнании».

Парламент также вырвзил обеспокоенность «недавними заявлениями компаний, занимающихся социальными сетями, о смягчении их правил в отношении проверки фактов и модерации».

7 января основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг заявил, что его компания избавится от фактчекинга, «значительно сократит цензуру» в Facebook, Instagram и Threads (все три принадлежат запрещенной в РФ Meta). Компания также будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах. Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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