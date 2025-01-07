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Meta уберет фактчекинг в Facebook и Instagram

Ведомости

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) избавится от фактчекинга, «значительно сократит цензуру» в Facebook, Instagram и Threads (все три принадлежат запрещенной в РФ Meta). Об этом заявил в видеообращении основатель компании Марк Цукерберг.

Компания также  будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах. 

Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X». X принадлежит бизнесмену Илону Маску и полагается на других пользователей, которые добавляют оговорки и контекст к спорным постам, уточняет The Guardian.

Владелец компании сказал, что «программы проверки фактов Meta были слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали». Команды модерации контента технологической компании будут переведены из Калифорнии в Техас, «где меньше беспокойства», сказал он. 

Цукерберг признал, что изменения в способе фильтрации контента будут означать, что «мы будем ловить меньше плохих вещей». Meta также избавится от ряда ограничений по таким темам, как иммиграция и гендер. Он назвал Европу местом, где «постоянно растет число законов, институционализирующих цензуру и затрудняющих создание чего-либо инновационного». 

Цукерберг сделал заявление через несколько дней после того, как Ник Клегг, бывший заместитель премьер-министра Великобритании, объявил об уходе с поста президента Meta по глобальным вопросам. Его место займет республиканец Джоэл Каплан. По данным The Guardian, у Meta более 3 млрд пользователей по всему миру. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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