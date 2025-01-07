Meta уберет фактчекинг в Facebook и Instagram

Цукерберг признал, что изменения в способе фильтрации контента будут означать, что «мы будем ловить меньше плохих вещей». Meta также избавится от ряда ограничений по таким темам, как иммиграция и гендер. Он назвал Европу местом, где «постоянно растет число законов, институционализирующих цензуру и затрудняющих создание чего-либо инновационного».