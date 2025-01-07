Meta уберет фактчекинг в Facebook и Instagram
Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) избавится от фактчекинга, «значительно сократит цензуру» в Facebook, Instagram и Threads (все три принадлежат запрещенной в РФ Meta). Об этом заявил в видеообращении основатель компании Марк Цукерберг.
Компания также будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах.
Цукерберг пообещал отдать приоритет свободе слова после возвращения Дональда Трампа на пост президента США и заявил, что общественные заметки на платформах «станут похожими на X». X принадлежит бизнесмену Илону Маску и полагается на других пользователей, которые добавляют оговорки и контекст к спорным постам, уточняет The Guardian.
Владелец компании сказал, что «программы проверки фактов Meta были слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали». Команды модерации контента технологической компании будут переведены из Калифорнии в Техас, «где меньше беспокойства», сказал он.
Цукерберг признал, что изменения в способе фильтрации контента будут означать, что «мы будем ловить меньше плохих вещей». Meta также избавится от ряда ограничений по таким темам, как иммиграция и гендер. Он назвал Европу местом, где «постоянно растет число законов, институционализирующих цензуру и затрудняющих создание чего-либо инновационного».
Цукерберг сделал заявление через несколько дней после того, как Ник Клегг, бывший заместитель премьер-министра Великобритании, объявил об уходе с поста президента Meta по глобальным вопросам. Его место займет республиканец Джоэл Каплан. По данным The Guardian, у Meta более 3 млрд пользователей по всему миру.