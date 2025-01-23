Прокурор МУС требует ордер на арест лидера талибов и главного судьи Афганистана

В декабре 2024 г. местные СМИ сообщили об указе, запрещающем жительницам Афганистана посещение высших и средних медицинских учебных заведений. Утверждалось, что указ был издан лидером «Талибана». После этого госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к движению с призывом отменить этот указ и все предыдущие, лишающие женщин возможности пользоваться их правами человека и основными свободами, включая право на образование и доступ к жизненно важным услугам.