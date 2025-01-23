Прокурор МУС требует ордер на арест лидера талибов и главного судьи Афганистана
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордера на арест лидера «Талибана»
Ахундзада и Хаккани подозреваются в совершении преступлений против человечности. В частности, они обвиняются в преследовании афганских девочек и женщин, а также лиц, которых талибы считали не соответствующими их идеологическим ожиданиям в отношении гендерной идентичности или самовыражения.
Хан утверждает, что притеснение по половому признаку в Афганистане продолжается по меньшей мере с 15 августа 2021 г. Преследование девочек и женщин влечет за собой нарушении их прав на физическую неприкосновенность, свободное передвижение и свободу выражения мнения, на образование, на частную и семейную жизнь, свободу собраний.
Кроме того, «Талибан» обвиняется в жестком подавлении оппозиции путем совершения убийств, тюремного заключения и пыток, отметил прокурор.
«Запросы о выдаче ордеров на арест основаны на различных доказательствах, включая показания экспертов и свидетелей, официальные указы, заключения судебно-медицинской экспертизы, заявления самих подозреваемых и других представителей движения "Талибан", а также аудиовизуальные материалы», – сказано на сайте МУС.
Хан также пообещал, что в скором времени будут запрошены ордера на арест других высокопоставленных членов «Талибана».
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.
В декабре 2024 г. местные СМИ сообщили об указе, запрещающем жительницам Афганистана посещение высших и средних медицинских учебных заведений. Утверждалось, что указ был издан лидером «Талибана». После этого госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к движению с призывом отменить этот указ и все предыдущие, лишающие женщин возможности пользоваться их правами человека и основными свободами, включая право на образование и доступ к жизненно важным услугам.