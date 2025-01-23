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Прокурор МУС требует ордер на арест лидера талибов и главного судьи Афганистана

Ведомости

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордера на арест лидера «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахундзада и главного судьи Афганистана Абдула Хаккани. Об этом говорится в заявлении прокурора на сайте суда.

Ахундзада и Хаккани подозреваются в совершении преступлений против человечности. В частности, они обвиняются в преследовании афганских девочек и женщин, а также лиц, которых талибы считали не соответствующими их идеологическим ожиданиям в отношении гендерной идентичности или самовыражения.

Хан утверждает, что притеснение по половому признаку в Афганистане продолжается по меньшей мере с 15 августа 2021 г. Преследование девочек и женщин влечет за собой нарушении их прав на физическую неприкосновенность, свободное передвижение и свободу выражения мнения, на образование, на частную и семейную жизнь, свободу собраний.

Кроме того, «Талибан» обвиняется в жестком подавлении оппозиции путем совершения убийств, тюремного заключения и пыток, отметил прокурор.

«Запросы о выдаче ордеров на арест основаны на различных доказательствах, включая показания экспертов и свидетелей, официальные указы, заключения судебно-медицинской экспертизы, заявления самих подозреваемых и других представителей движения "Талибан", а также аудиовизуальные материалы», – сказано на сайте МУС.

Хан также пообещал, что в скором времени будут запрошены ордера на арест других высокопоставленных членов «Талибана».

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

В декабре 2024 г. местные СМИ сообщили об указе, запрещающем жительницам Афганистана посещение высших и средних медицинских учебных заведений. Утверждалось, что указ был издан лидером «Талибана». После этого госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к движению с призывом отменить этот указ и все предыдущие, лишающие женщин возможности пользоваться их правами человека и основными свободами, включая право на образование и доступ к жизненно важным услугам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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