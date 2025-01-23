Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС
В последние недели команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), базирующаяся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Вот уже почти три года мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС. <…> Аварии не произошло, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему остается нестабильной», – сказал Гросси.
Сообщений о повреждениях самой станции не поступало. В МАГАТЭ пояснили, что звуки военных действий поблизости были обычным явлением с тех пор, как в сентябре 2022 г. агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС, но в последние недели взрывы участились.
Станция перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.