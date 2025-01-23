Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС

Станция перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.