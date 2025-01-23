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Трамп призвал Китай помочь в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая помощи в разрешении конфликта на Украине.

«Надеюсь, что Китай поможет нам остановить войну между Россией и Украиной, – сказал Трамп в ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Они обладают значительным влиянием на эту ситуацию».

Он добавил, что будет работать с Китаем над этим.

Когда Трампа спросили, какими он видит отношения между США и Китаем в ближайшие четыре года, он ответил: «очень хорошими».

«Все, что нам нужно, – это справедливость. Мы просто хотим равных условий», – сказал он.

Трамп добавил, что Байден позволил торговому дефициту с Китаем выйти из-под контроля. «Мы должны сделать их [отношения] просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными. Мы должны сделать их справедливыми отношениями», – подчеркнул он.

Трамп также подчеркнул , что у него всегда были отличные отношения с Си Цзиньпином.

«Мы с нетерпением ждем того, чтобы очень хорошо поладить с Китаем и работать с Китаем», – заключил он.

22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию конфликта на Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он также пригрозил введением высоких пошлин и санкций на российские товары, экспортируемые в США.

21 января президент США сообщил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если российский лидер не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз говорил, что сможет закончить боевые действия между РФ и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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