Трамп призвал Китай помочь в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая помощи в разрешении конфликта на Украине.
«Надеюсь, что Китай поможет нам остановить войну между Россией и Украиной, – сказал Трамп в ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Они обладают значительным влиянием на эту ситуацию».
Он добавил, что будет работать с Китаем над этим.
Когда Трампа спросили, какими он видит отношения между США и Китаем в ближайшие четыре года, он ответил: «очень хорошими».
«Все, что нам нужно, – это справедливость. Мы просто хотим равных условий», – сказал он.
Трамп добавил, что Байден позволил торговому дефициту с Китаем выйти из-под контроля. «Мы должны сделать их [отношения] просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными. Мы должны сделать их справедливыми отношениями», – подчеркнул он.
Трамп также подчеркнул , что у него всегда были отличные отношения с Си Цзиньпином.
«Мы с нетерпением ждем того, чтобы очень хорошо поладить с Китаем и работать с Китаем», – заключил он.
22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию конфликта на Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он также пригрозил введением высоких пошлин и санкций на российские товары, экспортируемые в США.
21 января президент США сообщил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если российский лидер не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз говорил, что сможет закончить боевые действия между РФ и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.