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Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

Ведомости

Сенат США проголосовал за утверждение Джона Рэтклиффа в качестве следующего директора ЦРУ при президенте Дональде Трампе, передает NBC News. Сенаторы проголосовали 74 на 25 в пользу Рэтклиффа. Ранее он во главе Нацразведки якобы раскрыл вмешательство России в выборы США.

Рэтклифф – конгрессмен из Техаса, который занимал должность директора национальной разведки в течение последних восьми месяцев первого срока Трампа. Республиканцы не смогли добиться единогласной поддержки для ускоренного выдвижения Рэтклиффа, как это было с утверждением Марко Рубио в качестве госсекретаря буквально через несколько часов после инаугурации.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, сказал, что он выступает против назначения Рэтклиффа «не из-за политических различий, которые, конечно, существуют, а потому, что глубоко обеспокоен тем, что Рэтклифф не сможет противостоять таким людям, как Дональд Трамп и Тулси Габбард». Последняя работала журналистом на Fox News, но затем стала строить политическую карьеру и даже стала членом Конгресса, но в 2022 г. покинула Демпартию и объявила себя независимым политиком. Ранее Трамп предложил ее на пост главы Нацразведки.

Рэтклифф предложил видение более агрессивного шпионского агентства, и его внимание к угрозе со стороны Китая широко разделяется республиканскими и демократическими законодателями, сообщает the New York Times (NYT). Издание подчеркивает, что будучи директором национальной разведки в 2020 г., Рэтклифф рассекретил материал «о вмешательстве в выборы России», несмотря на опасения демократов, которые считали, что освобождение поставит под угрозу источники и методы. И по крайней мере два демократа подняли вопросы об этих решениях и их этичности на его слушаниях по утверждению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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