Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ
Сенат США проголосовал за утверждение Джона Рэтклиффа в качестве следующего директора ЦРУ при президенте Дональде Трампе, передает NBC News. Сенаторы проголосовали 74 на 25 в пользу Рэтклиффа. Ранее он во главе Нацразведки якобы раскрыл вмешательство России в выборы США.
Рэтклифф – конгрессмен из Техаса, который занимал должность директора национальной разведки в течение последних восьми месяцев первого срока Трампа. Республиканцы не смогли добиться единогласной поддержки для ускоренного выдвижения Рэтклиффа, как это было с утверждением Марко Рубио в качестве госсекретаря буквально через несколько часов после инаугурации.
Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, сказал, что он выступает против назначения Рэтклиффа «не из-за политических различий, которые, конечно, существуют, а потому, что глубоко обеспокоен тем, что Рэтклифф не сможет противостоять таким людям, как Дональд Трамп и Тулси Габбард». Последняя работала журналистом на Fox News, но затем стала строить политическую карьеру и даже стала членом Конгресса, но в 2022 г. покинула Демпартию и объявила себя независимым политиком. Ранее Трамп предложил ее на пост главы Нацразведки.
Рэтклифф предложил видение более агрессивного шпионского агентства, и его внимание к угрозе со стороны Китая широко разделяется республиканскими и демократическими законодателями, сообщает the New York Times (NYT). Издание подчеркивает, что будучи директором национальной разведки в 2020 г., Рэтклифф рассекретил материал «о вмешательстве в выборы России», несмотря на опасения демократов, которые считали, что освобождение поставит под угрозу источники и методы. И по крайней мере два демократа подняли вопросы об этих решениях и их этичности на его слушаниях по утверждению.