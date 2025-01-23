Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, сказал, что он выступает против назначения Рэтклиффа «не из-за политических различий, которые, конечно, существуют, а потому, что глубоко обеспокоен тем, что Рэтклифф не сможет противостоять таким людям, как Дональд Трамп и Тулси Габбард». Последняя работала журналистом на Fox News, но затем стала строить политическую карьеру и даже стала членом Конгресса, но в 2022 г. покинула Демпартию и объявила себя независимым политиком. Ранее Трамп предложил ее на пост главы Нацразведки.