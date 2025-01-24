Трамп издал указ о раскрытии секретных документов об убийстве Кеннеди

После публикации некоторых документов по делу Кеннеди в 2022 г. Национальное управление архивов и документации заявило, что 97% информации из примерно 5 млн страниц, связанных с убийством, являются общедоступными. Трамп обещал во время своего первого срока в 2017 г., что он опубликует оставшиеся файлы дела JFK (сокращенно от John Fitzgerald Kennedy). Это включало около 3000 документов, которые никогда не были опубликованы.