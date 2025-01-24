Трамп издал указ о раскрытии секретных документов об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о раскрытии секретных документов по делу об убийстве 35-го президента Джона Ф. Кеннеди, передает CBS News. Также будут опубликованы подробности дела об убийстве борца за права темнокожего населения США Мартина Лютера Кинга-младшего и кандидата в президенты от демократов Роберта Ф. Кеннеди-старшего.
Президент поручил своему помощнику передать ручку, которой он подписал приказ, Роберту Ф. Кеннеди-младшему, сыну Роберта Ф. Кеннеди и по-совместительству – кандидату на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб. Президента Джона Кеннеди убил стрелок Ли Харви Освальд в 1963 г. в городе Даллас (штат Техас). А его младший брат Роберт «Бобби» Ф. Кеннеди был ранен палестинским террористом в 1968 г. во время публичной агитации. Кандидат в президенты скончался в больнице в Лос-Анджелесе.
После публикации некоторых документов по делу Кеннеди в 2022 г. Национальное управление архивов и документации заявило, что 97% информации из примерно 5 млн страниц, связанных с убийством, являются общедоступными. Трамп обещал во время своего первого срока в 2017 г., что он опубликует оставшиеся файлы дела JFK (сокращенно от John Fitzgerald Kennedy). Это включало около 3000 документов, которые никогда не были опубликованы.
Мартин Лютер Кинг-младший занимался общественной борьбой за права темнокожего населения в США. Его застрелил Джеймс Эрл Рей в 1968 г. в городе Мемфис (штат Теннеси) в ходе «делового протеста», который возглавлял активист.