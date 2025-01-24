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Трамп издал указ о раскрытии секретных документов об убийстве Кеннеди

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о раскрытии секретных документов по делу об убийстве 35-го президента Джона Ф. Кеннеди, передает CBS News. Также будут опубликованы подробности дела об убийстве борца за права темнокожего населения США Мартина Лютера Кинга-младшего и кандидата в президенты от демократов Роберта Ф. Кеннеди-старшего.

Президент поручил своему помощнику передать ручку, которой он подписал приказ, Роберту Ф. Кеннеди-младшему, сыну Роберта Ф. Кеннеди и по-совместительству – кандидату на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб. Президента Джона Кеннеди убил стрелок Ли Харви Освальд в 1963 г. в городе Даллас (штат Техас). А его младший брат Роберт «Бобби» Ф. Кеннеди был ранен палестинским террористом в 1968 г. во время публичной агитации. Кандидат в президенты скончался в больнице в Лос-Анджелесе.

После публикации некоторых документов по делу Кеннеди в 2022 г. Национальное управление архивов и документации заявило, что 97% информации из примерно 5 млн страниц, связанных с убийством, являются общедоступными. Трамп обещал во время своего первого срока в 2017 г., что он опубликует оставшиеся файлы дела JFK (сокращенно от John Fitzgerald Kennedy). Это включало около 3000 документов, которые никогда не были опубликованы.

Мартин Лютер Кинг-младший занимался общественной борьбой за права темнокожего населения в США. Его застрелил Джеймс Эрл Рей в 1968 г. в городе Мемфис (штат Теннеси) в ходе «делового протеста», который возглавлял активист.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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