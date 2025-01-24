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Трамп не стал прогнозировать влияние санкций на желание Москвы вести переговоры

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не знает, помогут ли санкции заставить Москву начать переговорный процесс по Украине, но считает, что лидер России Владимир Путин хочет с ним встретиться, передает корреспондент «Ведомостей».

Когда Трампа спросили, считает ли он, что санкции против России заставят президента Путина пойти на переговоры, он ответил: «Я не знаю».

«Но я думаю, что он должен заключить сделку», – добавил американский лидер во время подписания очередной серии указов в Овальном кабинете.

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время.

Ранее в четверг Трамп в ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ожидает от Китая помощи в разрешении конфликта на Украине.

«Я думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы встретимся как можно скорее. Я бы встретился немедленно», – заявил он. – Каждый день, когда мы не встречаемся. Солдаты гибнут на поле боя, и это поле боя не похоже ни на одно поле боя со времен Второй Мировой войны».

Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, однако затем он поручил своей команде добиться заключения сделки о прекращении конфликта в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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