Трамп не стал прогнозировать влияние санкций на желание Москвы вести переговоры

«Я думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы встретимся как можно скорее. Я бы встретился немедленно», – заявил он. – Каждый день, когда мы не встречаемся. Солдаты гибнут на поле боя, и это поле боя не похоже ни на одно поле боя со времен Второй Мировой войны».