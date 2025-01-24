Трамп не стал прогнозировать влияние санкций на желание Москвы вести переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не знает, помогут ли санкции заставить Москву начать переговорный процесс по Украине, но считает, что лидер России Владимир Путин хочет с ним встретиться, передает корреспондент «Ведомостей».
Когда Трампа спросили, считает ли он, что санкции против России заставят президента Путина пойти на переговоры, он ответил: «Я не знаю».
«Но я думаю, что он должен заключить сделку», – добавил американский лидер во время подписания очередной серии указов в Овальном кабинете.
22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время.
Ранее в четверг Трамп в ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ожидает от Китая помощи в разрешении конфликта на Украине.
«Я думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы встретимся как можно скорее. Я бы встретился немедленно», – заявил он. – Каждый день, когда мы не встречаемся. Солдаты гибнут на поле боя, и это поле боя не похоже ни на одно поле боя со времен Второй Мировой войны».
Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, однако затем он поручил своей команде добиться заключения сделки о прекращении конфликта в течение полугода.