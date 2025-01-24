Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в Подмосковье

Дроны уничтожили под Коломной, Раменским и Подольском
Ведомости

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России отразили атаку беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, вражеские дроны были сбиты под Коломной и Раменским.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты экстренных службы уже работают на местах падения обломков беспилотников. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Затем представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в 00:22 мск временные ограничения были введены на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Из-за этого аэропорты временно прекратили принимать и отправлять авиарейсы.

Позже Собянин добавил, что в городском округе Подольск сбили еще два беспилотника, летевших на Москву.

До этого в Минобороны рассказали о массированной атаке украинских беспилотников, которая затронула несколько российских регионов. Так, в период с 19.00 до 22.00 силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов: 37 над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных