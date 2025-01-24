Собянин сообщил о сбитых БПЛА в Подмосковье

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в ПодмосковьеДроны уничтожили под Коломной, Раменским и Подольском
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России отразили атаку беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, вражеские дроны были сбиты под Коломной и Раменским.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты экстренных службы уже работают на местах падения обломков беспилотников. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Затем представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в 00:22 мск временные ограничения были введены на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Из-за этого аэропорты временно прекратили принимать и отправлять авиарейсы.
Позже Собянин добавил, что в городском округе Подольск сбили еще два беспилотника, летевших на Москву.
До этого в Минобороны рассказали о массированной атаке украинских беспилотников, которая затронула несколько российских регионов. Так, в период с 19.00 до 22.00 силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов: 37 над территорией Курской области, семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью.