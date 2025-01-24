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Трамп: Зеленский не должен был допустить конфликт, но предпочел воевать

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был позволить специальной военной операции начаться, но он предпочел воевать вместо урегулирования.

«Зеленский хочет урегулировать [конфликт] сейчас, с него хватит. Он не должен был допустить этого, вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить его», – сказал Трамп в интервью в Овальном кабинете ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити. 22 января была показана первая часть беседы, а 23 января – вторая.

Трамп подчеркнул, что Зеленский «сражается» с гораздо большей и более мощной армией. В начале конфликта, заметил он, у Украины не было ничего, а потом Запад стал «вливать, вливать и вливать» вооружения.

«Я мог бы заключить эту сделку, так легко. А Зеленский решил, что хочет сражаться», – добавил американский лидер.

Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден сделал «ужасную работу», позволив этому конфликту начаться, но его было несложно избежать. «То, что было сказано в то время, было настолько плохим, что он вынудит его [Зеленского] сделать это», – сказал Трамп.

Трамп, подчеркнул, что конфликт на Украине никогда не должен был начаться и должен «закончиться немедленно».

На вопрос Хэннити, будет ли это урегулирование идти путем переговоров, Трамп ответил: «Я надеюсь на это».

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее для него время.

Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, однако затем он поручил своей команде добиться заключения сделки о прекращении конфликта в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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