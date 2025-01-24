Трамп: Зеленский не должен был допустить конфликт, но предпочел воевать

«Зеленский хочет урегулировать [конфликт] сейчас, с него хватит. Он не должен был допустить этого, вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить его», – сказал Трамп в интервью в Овальном кабинете ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити. 22 января была показана первая часть беседы, а 23 января – вторая.