Трамп: Зеленский не должен был допустить конфликт, но предпочел воевать
Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был позволить специальной военной операции начаться, но он предпочел воевать вместо урегулирования.
«Зеленский хочет урегулировать [конфликт] сейчас, с него хватит. Он не должен был допустить этого, вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить его», – сказал Трамп в интервью в Овальном кабинете ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити. 22 января была показана первая часть беседы, а 23 января – вторая.
Трамп подчеркнул, что Зеленский «сражается» с гораздо большей и более мощной армией. В начале конфликта, заметил он, у Украины не было ничего, а потом Запад стал «вливать, вливать и вливать» вооружения.
«Я мог бы заключить эту сделку, так легко. А Зеленский решил, что хочет сражаться», – добавил американский лидер.
Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден сделал «ужасную работу», позволив этому конфликту начаться, но его было несложно избежать. «То, что было сказано в то время, было настолько плохим, что он вынудит его [Зеленского] сделать это», – сказал Трамп.
Трамп, подчеркнул, что конфликт на Украине никогда не должен был начаться и должен «закончиться немедленно».
На вопрос Хэннити, будет ли это урегулирование идти путем переговоров, Трамп ответил: «Я надеюсь на это».
22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее для него время.
Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, однако затем он поручил своей команде добиться заключения сделки о прекращении конфликта в течение полугода.