Почему первый визит новый госсекретарь США Марко Рубио совершит в Панаму

Почему первый визит новый госсекретарь США Марко Рубио совершит в ПанамуБорьба США с Китаем и миграцией диктует приоритеты дипломатии
Госсекретарь США Марко Рубио первый визит на своем посту совершит в Панаму. Там он обсудит проблему Панамского канала, который новый американский президент Дональд Трамп требует вернуть под контроль Вашингтона «у Китая». После Панамы Рубио, потомок иммигрантов с Кубы, отправится в малые страны региона – Гватемалу, Коста-Рику, Сальвадор и Доминиканскую Республику, сообщают Bloomberg и Politico. Госдепартамент пока не подтверждал эту информацию. Bloomberg при этом напоминает, что традиционно первый визит американские госсекретари совершали к «стратегическим союзникам» США. Например, Энтони Блинкен из администрации Джо Байдена – в Германию в январе 2022 г., а Рекс Тиллерсон из первой администрации Трампа – в Японию в марте 2017 г.
Турне Рубио в Панаму готовится после очередных заявлений Трампа во время инаугурации 20 января в отношении Панамского канала. Он вновь пообещал «вернуть» построенный американцами канал (США согласились отдать его Панаме в 1977 г.), которым теперь, по его словам, «управляет Китай». Трамп заявлял и о присутствии в зоне канала китайских военных. 21 января представитель МИД Китая Мао Нин ответила, что Пекин не контролирует канал и «не вмешивается в эти дела».
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино «полностью отверг» слова Трампа, заявив, что канал остается панамским. Но управление генерального контролера страны все же начало проверку гонконгской компании Hutchison Ports, управляющей двумя портами во входных точках Панамского канала с 1997 г. Всего Hutchison Ports управляет 53 портами в 24 странах, включая Европу.
Как и в целом в регионе, в Панаме много лет растет присутствие китайского бизнеса, соперничающего с американским. С 2018 г. страна входит в китайский проект «Пояс и путь». По данным Главного таможенного управления КНР, торговля Китая с Латинской Америкой в целом выросла с $18 млрд в 2002 г. до $489 млрд в 2023 г. (торговля США с латиноамериканскими странами в 2023 г. была лишь в 2 раза больше – $1,1 трлн).
Для американцев в Панаме сейчас «слишком много Китая», хотя стране будет непросто избавиться от китайского влияния: это потребует перестройки экономики, отмечает главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Визит Рубио в регион – показатель стремления США восстановить гегемонию США в Западном полушарии, добавляет ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. В Панаме Рубио будет прощупывать почву по установлению контроля над каналом, допускает Сокольщик. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев серьезно оценивает притязания Трампа на канал: «Для него это важнее планов покупки Гренландии».
Далее Рубио, по данным Bloomberg и Politico, отправится в Гватемалу, Коста-Рику и Сальвадор – основные транзитные пункты для нелегалов из Латинской Америки. В свою очередь, Доминиканская Республика граничит с Гаити – еще одним крупным источником нелегалов, отправляющихся в США морем. С 2014 по 2024 г., согласно данным департамента внутренней безопасности США, им было депортировано в Мексику 1,7 млн человек, в Гватемалу – 351 000 человек, а в Сальвадор – 157 000 человек.
Визит Рубио в эти страны объясняется желанием Вашингтона бороться с миграцией, согласен Хейфец. По словам Сокольщика, эта проблема ключевая для новой администрации и была основой кампании Трампа. Эксперт считает, что Рубио предложит властям этих стран экономические программы, направленные на борьбу с экономическими причинами эмиграции. Васильев полагает, что визит Рубио в регион объясняется тем, что связанные с этими небольшими странами задачи можно решить быстро. США могут дать этим странам деньги, чтобы власти противодействовали формированию караванов мигрантов и не облегчали их прибытие к южной границе Мексики, которая гораздо больше и договориться с ней сложнее. Но Хейфец и Сокольщик считают, что вместо денег Сальвадор и Гватемала получат угрозы введения пошлин, сокращения квот на импорт их товаров и других санкций, что так любит Трамп.