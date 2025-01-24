Почему первый визит новый госсекретарь США Марко Рубио совершит в Панаму

Визит Рубио в эти страны объясняется желанием Вашингтона бороться с миграцией, согласен Хейфец. По словам Сокольщика, эта проблема ключевая для новой администрации и была основой кампании Трампа. Эксперт считает, что Рубио предложит властям этих стран экономические программы, направленные на борьбу с экономическими причинами эмиграции. Васильев полагает, что визит Рубио в регион объясняется тем, что связанные с этими небольшими странами задачи можно решить быстро. США могут дать этим странам деньги, чтобы власти противодействовали формированию караванов мигрантов и не облегчали их прибытие к южной границе Мексики, которая гораздо больше и договориться с ней сложнее. Но Хейфец и Сокольщик считают, что вместо денег Сальвадор и Гватемала получат угрозы введения пошлин, сокращения квот на импорт их товаров и других санкций, что так любит Трамп.