В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал об ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Таким образом число закрытых на прием и отправку самолетов аэропортов по состоянию на утро 24 января выросло до семи.
В ночь на 24 января в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 2:12, по сообщению Кореняко, ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».