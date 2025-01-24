В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

В ночь на 24 января в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 2:12, по сообщению Кореняко, ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».