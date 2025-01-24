CBS: администрация Трампа закрывает иммиграционные офисы в Латинской Америке
Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Латинской Америке, которые появились при предыдущем президента Джо Байдене с целью предоставить мигрантам возможность легально въехать в Соединенные Штаты и отговорить их от незаконного пересечения южной границы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на имеющиеся в распоряжении внутренние правительственные документы.
Офисы, открытые в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, позволили некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подать заявку на участие в программах, которые позволят им легально въехать в США. Во внутренних документах госдепартамента говорится, что администрация Трампа прекращает деятельность в офисах «Инициативы безопасной мобильности» в рамках «более масштабных усилий по оценке того, как Соединенные Штаты управляют миграционными процессами в интересах национальной безопасности».
В документах также упоминается распоряжение Трампа о приостановке программы приема беженцев в США, которая позволяет некоторым людям, спасающимся от войны и преследований за рубежом, приезжать в США после нескольких собеседований, а также проверок безопасности и медицинского осмотра.
20 января Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он издал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.