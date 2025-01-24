CBS: администрация Трампа закрывает иммиграционные офисы в Латинской Америке

Офисы, открытые в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, позволили некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подать заявку на участие в программах, которые позволят им легально въехать в США. Во внутренних документах госдепартамента говорится, что администрация Трампа прекращает деятельность в офисах «Инициативы безопасной мобильности» в рамках «более масштабных усилий по оценке того, как Соединенные Штаты управляют миграционными процессами в интересах национальной безопасности».