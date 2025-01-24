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Госдума направила наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии

Ведомости

Наблюдатели Государственной думы России направлены на президентские выборы в Белоруссии. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин заметил, что Евросоюз (ЕС) уже недоволен выборами, хотя до них остается еще несколько дней. По его мнению, объединение довольно только теми выборами, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы народа, защищает свою страну и ее суверенитет.

Россия и Белоруссия – страны с собственными политическими системами, обеспечивающие стабильность и противостоящие вызовам, указал председатель Госдумы. Отношения государств строятся на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, уважения и поддержки. Давление со стороны США и западных стран было всегда, поскольку «колониальная политика является основой их существования».

«Есть страны, которые понимают, что сохранение независимости – это возможность самим определять свою судьбу и планировать будущее», – отметил Володин.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК страны зарегистрировал действующего президента республики Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Его оппонентами стали Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с 80,1% голосов. После выборов в стране прошли протестные акции.

10 января председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что страна не будет открывать избирательные участки за границей из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса. С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД республики переведены на усиленный режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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