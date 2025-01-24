Володин заметил, что Евросоюз (ЕС) уже недоволен выборами, хотя до них остается еще несколько дней. По его мнению, объединение довольно только теми выборами, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы народа, защищает свою страну и ее суверенитет.