Госдума направила наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии
Наблюдатели Государственной думы России направлены на президентские выборы в Белоруссии. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин заметил, что Евросоюз (ЕС) уже недоволен выборами, хотя до них остается еще несколько дней. По его мнению, объединение довольно только теми выборами, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы народа, защищает свою страну и ее суверенитет.
Россия и Белоруссия – страны с собственными политическими системами, обеспечивающие стабильность и противостоящие вызовам, указал председатель Госдумы. Отношения государств строятся на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, уважения и поддержки. Давление со стороны США и западных стран было всегда, поскольку «колониальная политика является основой их существования».
«Есть страны, которые понимают, что сохранение независимости – это возможность самим определять свою судьбу и планировать будущее», – отметил Володин.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК страны зарегистрировал действующего президента республики Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Его оппонентами стали Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с 80,1% голосов. После выборов в стране прошли протестные акции.
10 января председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что страна не будет открывать избирательные участки за границей из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса. С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД республики переведены на усиленный режим.