Как пройдут седьмые президентские выборы Александра Лукашенко

Как пройдут седьмые президентские выборы Александра ЛукашенкоРеальных конкурентов у него нет, но власти видят угрозы с Запада
На очередных президентских выборах в Белоруссии 70-летний президент Александр Лукашенко с наибольшей вероятностью снова одержит победу – уже в седьмой раз с 1994 г. Реальной конкуренции в этот раз в отличие от 2020 г. у него не наблюдается, а потенциальная протестная активность уже не имеет поддержки внутри страны. Сами выборы были объявлены внезапно палатой представителей (нижней палатой парламента) в октябре 2024 г., хотя по закону могли состояться до 20 июля. Досрочное голосование в 2025 г. началось 21 января. За первые два дня в нем приняло участие 17,67% от общего числа граждан, передает госагентство БелТА.
Нынешняя кампания отличается низкой активностью всех ее участников. «Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо», – говорил Лукашенко.
Формальными его оппонентами в этот раз стали трое представителей парламентских партий (сам президент формально беспартийный, но его поддерживает пропрезидентская сила «Белая Русь») – Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк, а также бывший депутат Анна Канопацкая. В 2010-е она активно продвигала запрещенный ныне оппозиционный бело-красно-белый флаг и резко высказывалась против участия в Союзном государстве с Россией, предлагая вместо этого развивать Минску сотрудничество с НАТО. «Есть четкое понимание, что сегодня в Европейском союзе Беларусь не ждут» – так теперь Канопацкая пишет про отношения с Москвой. На выборах 2020 г. она больше концентрировалась на критике оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, нежели Лукашенко (результатом стал 1,67%).
Президент Белоруссии не стал сейчас участвовать в предвыборных дебатах, сославшись на занятость. «Я выдержал полтора человека, честно скажу <...> Ну нормально. Он [Сыранков] говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту», – оценил он дебаты.
В предвыборной программе Лукашенко «Время выбрало нас» Россия упоминается два раза. «Мы продолжим формировать современные вооруженные силы, развивать собственное производство передового вооружения, а также сотрудничать с Российской Федерацией в рамках подписанных международных договоров для обеспечения надежных гарантий безопасности», – гласит один из пунктов. Кроме того, Лукашенко обещает продолжить курс на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией и КНР. Одновременно президент, легитимность которого не признают на Западе с 2020 г., обещает приложить усилия для возобновления диалога с этими странами.
Шестой срок Лукашенко начался с массовых протестов в августе – сентябре 2020 г. По итогам выборов 9 августа 2020 г. ЦИК страны назвал его победителем с 80,1%, а Тихановской насчитал 10%.
Тогда оппозиция эти результаты не признала и обвиняла власти в фальсификации. Тихановская вскоре вынужденно переехала в Литву. Последние годы она вела деятельность как лидер белорусской оппозиции в западных странах, а нынешние выборы президента она называет «фарсом».
Тихановская много говорит о политзаключенных в Белоруссии. К этой теме перед выборами неожиданно обратился и Лукашенко, помиловав несколько десятков осужденных по экстремистским статьям.
Как «нет» стало «да»
В ноябре 2020 г. Лукашенко обещал, что не будет баллотироваться в президенты после принятия поправок в конституцию страны (референдум был проведен в 2022 г.). В марте 2023 г. он заговорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. президент посоветовал белорусам привыкать к мысли о другом лидере страны. Если он победит 26 января, то по новой конституции новый срок станет предпоследним возможным.
Ключевым моментом в том, что нынешняя президентская кампания в Белоруссии проходит так спокойно, стало уничтожение оппозиционной инфраструктуры, уверен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. При этом Лукашенко провел весьма активную кампанию и по перевербовке бывших оппонентов, каким и был, например, Роман Протасевич (администратор оппозиционных Telegram-каналов, арестованный после посадки авиарейса в 2021 г. – «Ведомости»), но это далеко не единичный пример.
Ставка же оппозиции на «президента Свету» явно себя не оправдала, говорит эксперт, так как Тихановская играла значительную роль, пока она была символом, а не публичным политиком.
Тому, что избирательная кампания в Белоруссии прошла тихо, есть две причины, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Во-первых, по периметру ее границ ведутся боевые действия, и, хотя сама Белоруссия не втянута в них, в таких условиях любые публичные кампании в любой стране проходят иначе, чем в спокойные времена. Часть избирателей видят в Лукашенко гарантию того, что Белоруссия не будет втянута в военные конфликты.
Во-вторых, после событий 2020 г. политическое пространство в республике было кардинальным образом «прочищено», соглашается Лукьянов. Тот факт, что Лукашенко отпустил на волю ряд политзаключенных, свидетельствует о желании белорусского президента создать впечатление, что общество в стране «придавлено не полностью», отмечает эксперт. Кроме того, Лукашенко не поставил крест на отношениях с Западом навсегда и подает таким образом сигналы о своей гибкости.
При этом в Белоруссии еще с 28 февраля 2022 г. не работает, например, посольство США. Тогда госдеп объяснял «приостановку» его деятельности проблемами с безопасностью, связанными со спецоперацией. А Лукашенко старается не критиковать действия представителей России, как это было, например, накануне выборов 2020 г., когда в Белоруссии были арестованы бойцы ЧВК «Вагнер», якобы прибывшие туда с целями устроить госпереворот. Зато сейчас Минск видит угрозу с западного направления: госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в середине января сказал, что Запад планирует с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район страны и ввести туда «так называемые миротворческие силы».
Кроме того, Лукашенко пытается открывать для страны новые внешнеполитические направления в Азии и Африке, посещая такие страны, как ОАЭ, Оман, Зимбабве. 23 января министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков даже прибыл с визитом в Сирию, где он встретился с лидером свергших Башара Асада боевиков Абу Мухаммадом аль-Джулани.
Сейчас угроз и рисков для положения Лукашенко нет, несмотря на желание Запада «раскачать» ситуацию в стране, уверен Лукьянов. Подобный сценарий на текущий момент маловероятен, потому что его реализация требует масштабного наличия западных структур и интересов в стране. Лукьянов напоминает, что даже в Грузии, где присутствие Запада явно сильнее, чем в Белоруссии, так и не получилось это сделать.