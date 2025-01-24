Как пройдут седьмые президентские выборы Александра Лукашенко

На очередных президентских выборах в Белоруссии 70-летний президент Александр Лукашенко с наибольшей вероятностью снова одержит победу – уже в седьмой раз с 1994 г. Реальной конкуренции в этот раз в отличие от 2020 г. у него не наблюдается, а потенциальная протестная активность уже не имеет поддержки внутри страны. Сами выборы были объявлены внезапно палатой представителей (нижней палатой парламента) в октябре 2024 г., хотя по закону могли состояться до 20 июля. Досрочное голосование в 2025 г. началось 21 января. За первые два дня в нем приняло участие 17,67% от общего числа граждан, передает госагентство БелТА.