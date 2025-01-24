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Великобритания сообщила об инциденте с судном в Персидском заливе

Ведомости

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) получил сообщение об инциденте в 86 морских милях к северо-востоку от Рас-Танура (Саудовская Аравия) в Персидском заливе. Об этом сообщается на сайте UKMTO.

Капитан сообщил, что к его кораблю приближается небольшое военное судно и мигает зеленым лазерным светом в сторону мостика. Оно продолжает подавать сигналы, чтобы судно повернуло влево к территориальным водам Ирана. 

«Власти проводят расследование.  Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO», – говорится в сообщении.

1 декабря UKMTO сообщил о нападении на британское торговое судно у берегов Йемена. Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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