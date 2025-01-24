Великобритания сообщила об инциденте с судном в Персидском заливе
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) получил сообщение об инциденте в 86 морских милях к северо-востоку от Рас-Танура (Саудовская Аравия) в Персидском заливе. Об этом сообщается на сайте UKMTO.
Капитан сообщил, что к его кораблю приближается небольшое военное судно и мигает зеленым лазерным светом в сторону мостика. Оно продолжает подавать сигналы, чтобы судно повернуло влево к территориальным водам Ирана.
«Власти проводят расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO», – говорится в сообщении.
1 декабря UKMTO сообщил о нападении на британское торговое судно у берегов Йемена. Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.