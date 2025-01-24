Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Всего за неделю подразделения группировки войск «Центр», кроме Тимофеевки, взяли под контроль населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко ДНР.
ВСУ потеряли более 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь американских бронетранспортеров М113, финский бронетранспортер Pasi, французский бронеавтомобиль VAB и американскую боевую бронированную машину HMMWV. Были уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.