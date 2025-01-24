Медведев: в 2024 году контракт с Минобороны заключили около 450 000 человек

В середине декабря прошлого года Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что в 2024 г. свыше 1000 человек ежедневно в течение 2024 г. заключали контракт на военную службу. Глава государства обратил внимание на то, что люди идут на фронт добровольно, а также подчеркнул, что социальные гарантии военнослужащих и их семей должны постоянно укрепляться и развиваться.