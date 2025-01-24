Медведев: в 2024 году контракт с Минобороны заключили около 450 000 человек
Контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России подписали около 450 000 человек в 2024 г., сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.
Зампред Совбеза подчеркнул, что поставленная в прошлом году президентом России Владимиром Путиным задача была исполнена.
«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 000 человек. Кроме того, более 40 000 наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – сказал Медведев (цитата по ТАСС).
В середине декабря прошлого года Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что в 2024 г. свыше 1000 человек ежедневно в течение 2024 г. заключали контракт на военную службу. Глава государства обратил внимание на то, что люди идут на фронт добровольно, а также подчеркнул, что социальные гарантии военнослужащих и их семей должны постоянно укрепляться и развиваться.
В 2023 г. на контрактную службу записались 486 000 человек, сообщал президент России.