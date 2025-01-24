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Медведев: в 2024 году контракт с Минобороны заключили около 450 000 человек

Ведомости

Контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России подписали около 450 000 человек в 2024 г., сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

Зампред Совбеза подчеркнул, что поставленная в прошлом году президентом России Владимиром Путиным задача была исполнена. 

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 000 человек. Кроме того, более 40 000 наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – сказал Медведев (цитата по ТАСС).

В середине декабря прошлого года Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что в 2024 г. свыше 1000 человек ежедневно в течение 2024 г. заключали контракт на военную службу. Глава государства обратил внимание на то, что люди идут на фронт добровольно, а также подчеркнул, что социальные гарантии военнослужащих и их семей должны постоянно укрепляться и развиваться.

В 2023 г. на контрактную службу записались 486 000 человек, сообщал президент России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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