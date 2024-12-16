Путин: ежедневно более 1000 человек заключают контракт с Минобороны в 2024 году
Более 1000 человек ежедневно в течение 2024 г. заключали контракт с Минобороны на военную службу, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более 1000 человек – ежедневно – поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства», – отметил президент
В ходе заседания глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о том, что за 2024 г. заключили контракт более 427 000 человек. В 2023 г., по словам главы государства, на контрактную службу записались 486 000 человек. О проведении спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.