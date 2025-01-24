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Путин посетил Музей истории МГУ

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского госуниверситета им. Ломоносова в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия МГУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В сопровождении ректора университета Виктора Садовничего глава государства осмотрел экспозицию в Фундаментальной библиотеке вуза. Садовничий показал Путину главные реликвии вуза, включая указ императрицы Елизаветы Петровны об основании университета, подписанный в 1755 г.

Российский лидер также вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования. Путин подчеркнул, что вуз и впредь должен «оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин также намерен провести заседание попечительского совета МГУ. На совещании будет обсуждаться развитие университета и реализация намеченных проектов.

24 января 2025 г. МГУ им. Ломоносова исполняется 270 лет. По словам Садовничего, основной принцип научно-образовательных школ Московского госуниверситета – междисциплинарность (работа над одной и той же проблемой с использованием методов из разных областей наук). Ректор МГУ подчеркнул, что это центральный момент программы развития МГУ до 2030 г. и ответ на вызовы времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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