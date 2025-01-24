Путин посетил Музей истории МГУ

24 января 2025 г. МГУ им. Ломоносова исполняется 270 лет. По словам Садовничего, основной принцип научно-образовательных школ Московского госуниверситета – междисциплинарность (работа над одной и той же проблемой с использованием методов из разных областей наук). Ректор МГУ подчеркнул, что это центральный момент программы развития МГУ до 2030 г. и ответ на вызовы времени.