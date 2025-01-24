Путин посетил Музей истории МГУ
Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского госуниверситета им. Ломоносова в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия МГУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В сопровождении ректора университета Виктора Садовничего глава государства осмотрел экспозицию в Фундаментальной библиотеке вуза. Садовничий показал Путину главные реликвии вуза, включая указ императрицы Елизаветы Петровны об основании университета, подписанный в 1755 г.
Российский лидер также вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования. Путин подчеркнул, что вуз и впредь должен «оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин также намерен провести заседание попечительского совета МГУ. На совещании будет обсуждаться развитие университета и реализация намеченных проектов.
24 января 2025 г. МГУ им. Ломоносова исполняется 270 лет. По словам Садовничего, основной принцип научно-образовательных школ Московского госуниверситета – междисциплинарность (работа над одной и той же проблемой с использованием методов из разных областей наук). Ректор МГУ подчеркнул, что это центральный момент программы развития МГУ до 2030 г. и ответ на вызовы времени.