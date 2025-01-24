СМИ: Пентагон ввел мораторий на публикации в социальный сетях
Министерство обороны США приостановила публикацию информации в социальных сетях, за исключением новостей о военной операции на границе с Мексикой, сообщает газета Stars and Stripes, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.
По информации газеты, мораторий должен обеспечить соответствие социальных сетей Пентагона согласно приоритетам нового президента США Дональда Трампа в области готовности, боеспособности и ведения боевых действий.
Ограничения распространяются на все платформы министерства обороны США. В исключительных ситуациях возможны публикации для поддержки чрезвычайных ситуаций или уведомлений о командовании. Ограничения также не затронут контент, связанный с военной операцией на границе Америки и Мексики.
По информации Stars and Stripes мораторий будет действовать пока Трамп не утвердит министра обороны и не отдаст соответствующее распоряжение.
21 января исполняющая обязанности министра здравоохранения и социальных служб Дороти Финк распорядилась до 31 января 2025 г. приостановить публикацию правил, рекомендаций, объявлений, пресс-релизов, постов в социальных сетях и на веб-сайтах, а также других сообщений, пока они не будут одобрены политическим назначенцем.