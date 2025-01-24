СМИ: Пентагон ввел мораторий на публикации в социальный сетях

21 января исполняющая обязанности министра здравоохранения и социальных служб Дороти Финк распорядилась до 31 января 2025 г. приостановить публикацию правил, рекомендаций, объявлений, пресс-релизов, постов в социальных сетях и на веб-сайтах, а также других сообщений, пока они не будут одобрены политическим назначенцем.