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СМИ: Пентагон ввел мораторий на публикации в социальный сетях

Ведомости

Министерство обороны США приостановила публикацию информации в социальных сетях, за исключением новостей о военной операции на границе с Мексикой, сообщает газета Stars and Stripes, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

По информации газеты, мораторий должен обеспечить соответствие социальных сетей Пентагона согласно приоритетам нового президента США Дональда Трампа в области готовности, боеспособности и ведения боевых действий.

Ограничения распространяются на все платформы министерства обороны США. В исключительных ситуациях возможны публикации для поддержки чрезвычайных ситуаций или уведомлений о командовании. Ограничения также не затронут контент, связанный с военной операцией на границе Америки и Мексики.

По информации Stars and Stripes мораторий будет действовать пока Трамп не утвердит министра обороны и не отдаст соответствующее распоряжение.

21 января исполняющая обязанности министра здравоохранения и социальных служб Дороти Финк распорядилась до 31 января 2025 г. приостановить публикацию правил, рекомендаций, объявлений, пресс-релизов, постов в социальных сетях и на веб-сайтах, а также других сообщений, пока они не будут одобрены политическим назначенцем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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