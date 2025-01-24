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WSJ: «шоковая терапия» Трампа вызвала хаос в Вашингтоне

Ведомости

Работа правительства США затормозились после того, как президент Дональд Трамп отменил крупные федеральные инициативы. В результате даже рутинные дела оказались под угрозой срыва, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве США.

Департамент транспорта временно отключил компьютерную систему для дорожных проектов. Органы здравоохранения прекратили практически все внешние коммуникации до 1 февраля в соответствии с директивой, которая могла помешать своевременному предоставлению обновленной информации об инфекционных заболеваниях. Сотрудники управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пытались уточнить, могут ли они по-прежнему выпускать критические предупреждения, а ученые сообщили, что их встречи по рассмотрению грантов были отменены, что может поставить под угрозу финансирование их медицинских исследований.

Заморозка найма заставила ведомства задуматься о том, как отдельные подразделения правительства смогут адаптироваться к новым требованиям. Возникла путаница в отношении того, как они должны распределять средства, выделенные предыдущей администрацией.

Хотя сбои не являются редкостью в первые дни смены президентов, некоторые федеральные служащие со стажем сообщили изданию, что на этой неделе хаос казался более экстремальным, отчасти из-за масштабных различий между программами предыдущей и новой администрации. 

22 января федеральные служащие в США получили электронные письма с предупреждением о том, что они могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах, продолжающих работать на должностях, связанных с многообразием, равенством, инклюзивностью и доступностью среды (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility – DEIA).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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