WSJ: «шоковая терапия» Трампа вызвала хаос в Вашингтоне
Работа правительства США затормозились после того, как президент Дональд Трамп отменил крупные федеральные инициативы. В результате даже рутинные дела оказались под угрозой срыва, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве США.
Департамент транспорта временно отключил компьютерную систему для дорожных проектов. Органы здравоохранения прекратили практически все внешние коммуникации до 1 февраля в соответствии с директивой, которая могла помешать своевременному предоставлению обновленной информации об инфекционных заболеваниях. Сотрудники управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пытались уточнить, могут ли они по-прежнему выпускать критические предупреждения, а ученые сообщили, что их встречи по рассмотрению грантов были отменены, что может поставить под угрозу финансирование их медицинских исследований.
Заморозка найма заставила ведомства задуматься о том, как отдельные подразделения правительства смогут адаптироваться к новым требованиям. Возникла путаница в отношении того, как они должны распределять средства, выделенные предыдущей администрацией.
Хотя сбои не являются редкостью в первые дни смены президентов, некоторые федеральные служащие со стажем сообщили изданию, что на этой неделе хаос казался более экстремальным, отчасти из-за масштабных различий между программами предыдущей и новой администрации.
22 января федеральные служащие в США получили электронные письма с предупреждением о том, что они могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах, продолжающих работать на должностях, связанных с многообразием, равенством, инклюзивностью и доступностью среды (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility – DEIA).