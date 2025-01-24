WSJ: «шоковая терапия» Трампа вызвала хаос в Вашингтоне

Департамент транспорта временно отключил компьютерную систему для дорожных проектов. Органы здравоохранения прекратили практически все внешние коммуникации до 1 февраля в соответствии с директивой, которая могла помешать своевременному предоставлению обновленной информации об инфекционных заболеваниях. Сотрудники управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пытались уточнить, могут ли они по-прежнему выпускать критические предупреждения, а ученые сообщили, что их встречи по рассмотрению грантов были отменены, что может поставить под угрозу финансирование их медицинских исследований.