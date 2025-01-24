РФ и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Рафарававитафика Расата подписали совместное заявление, согласно которому страны не будут первыми размещать оружие в космосе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, запрещается применение силы или угрозы силой из космоса или в отношении космоса. Документ подтвердил решимость России и Мадагаскара объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Эта инициатива способствует обеспечению равной безопасности и повышению устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космоса в мирных целях, указали в МИДе.
В марте 2024 г. постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что США и Япония подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу назначили на 24 апреля. До голосования первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что этот проект имеет подвох, так как документ не ограничивает размещение в космосе другого вида оружия.
Россия и Китай представили поправку к документу. Страны предложили добавить в текст пункт, содержащий призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Но поправку не приняли.
В результате 24 апреля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался.