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РФ и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Рафарававитафика Расата подписали совместное заявление, согласно которому страны не будут первыми размещать оружие в космосе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, запрещается применение силы или угрозы силой из космоса или в отношении космоса. Документ подтвердил решимость России и Мадагаскара объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Эта инициатива способствует обеспечению равной безопасности и повышению устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космоса в мирных целях, указали в МИДе.

В марте 2024 г. постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что США и Япония подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу назначили на 24 апреля. До голосования первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что этот проект имеет подвох, так как документ не ограничивает размещение в космосе другого вида оружия.

Россия и Китай представили поправку к документу. Страны предложили добавить в текст пункт, содержащий призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». В поправке также говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Но поправку не приняли.

В результате 24 апреля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию США о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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