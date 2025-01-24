РФ и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

В марте 2024 г. постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что США и Япония подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Голосование по документу назначили на 24 апреля. До голосования первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что этот проект имеет подвох, так как документ не ограничивает размещение в космосе другого вида оружия.