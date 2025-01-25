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Фицо пообещал выдворить иностранных инструкторов из Словакии

Ведомости

Словакия готовится выслать иностранных инструкторов из страны в ближайшие дни, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Политик связал их деятельность с кибератакой, которая произошла в Словакии 24 января, пишет портал Aktuality.sk

В ближайшие дни начнется подготовка к высылке иностранных инструкторов, находящихся на территории республики, заявил премьер-министр на пресс-конференции 24 января. В тот же день в Словакии произошла кибератака на госкомпанию медицинского страхования VsZP. Фицо назвал ее «частью хрестоматийного примера того, как уничтожаются непокорные правительства, имеющие иную точку зрения по определенным вопросам». За кибератакой, считает Фицо, стоят представители оппозиции или неправительственные организации, которые финансируются иностранными государствами, а также инструкторы из-за рубежа.

На этой неделе Фицо также заявил, что на территории республики находится группа лиц, которая принимала участие в «событиях в Грузии», а также в украинском Евромайдане. Эти люди находятся под строгим наблюдением, указал премьер. Политик обратил внимание на существование в Словакии структуры, которая хочет использовать митинги для эскалации напряженности, и указал на риск возможной попытки организовать государственный переворот, пишет Aktuality.sk

14 января стало известно, что словацкая оппозиция намерена представить совместное предложение о выражении недоверия правительству Фицо. Согласно совместному заявлению партий, они «не позволят Фицо тащить Словакию куда-то в Москву», поскольку «у него нет на это мандата и это противоречит интересам граждан Словакии».

Заявление было опубликовано после визита Фицо в Москву в конце декабря 2024 г., где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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