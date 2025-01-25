Фицо пообещал выдворить иностранных инструкторов из Словакии

На этой неделе Фицо также заявил, что на территории республики находится группа лиц, которая принимала участие в «событиях в Грузии», а также в украинском Евромайдане. Эти люди находятся под строгим наблюдением, указал премьер. Политик обратил внимание на существование в Словакии структуры, которая хочет использовать митинги для эскалации напряженности, и указал на риск возможной попытки организовать государственный переворот, пишет Aktuality.sk