Фицо: в Словакии действует группа причастных к «майдану» на Украине экспертов
В Словакии с целью свержения власти действует группа экспертов, причастных к «событиям в Грузии» и «майдану» на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает издание Pravda.
По словам политика, оппозиция не хочет честной политической борьбы и властям известно о планах по захвату правительственных учреждений. За группой экспертов, которые имеют отношения к протестам в Грузии и на Украине, ведется пристальное наблюдение, отметил Фицо.
Премьер-министр Словакии 21 января уже говорил, что оппозиция готовится провести «майдан» в стране и для этого будет сотрудничать с заграничными силами. В связи с этим Фицо созвал Совет безопасности, отмечает Pravda.