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Фицо: в Словакии действует группа причастных к «майдану» на Украине экспертов

Ведомости

В Словакии с целью свержения власти действует группа экспертов, причастных к «событиям в Грузии» и «майдану» на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает издание Pravda.

По словам политика, оппозиция не хочет честной политической борьбы и властям известно о планах по захвату правительственных учреждений. За группой экспертов, которые имеют отношения к протестам в Грузии и на Украине, ведется пристальное наблюдение, отметил Фицо.

Премьер-министр Словакии 21 января уже говорил, что оппозиция готовится провести «майдан» в стране и для этого будет сотрудничать с заграничными силами. В связи с этим Фицо созвал Совет безопасности, отмечает Pravda.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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