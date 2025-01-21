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Фицо заявил о подготовке оппозиции Словакии к «майдану»

Ведомости

Оппозиция Словакии готовится провести «майдан» в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Фицо заявил, что оппозиция «готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами».

21 января портал Teraz со ссылкой на заявление пресс-секретаря словацкой информационной службы Катарину Немову сообщил, что спецслужба получила информацию о «долгосрочном организованном влиянии» в целях дестабилизации ситуации в республике.

14 января стало известно, что словацкая оппозиция намерена представить совместное предложение о выражении недоверия правительству Фицо. Согласно совместному заявлению партий, они «не позволят Фицо тащить Словакию куда-то в Москву», поскольку «у него нет на это мандата и это противоречит интересам граждан Словакии».

Заявление было опубликовано после визита Фицо в Москву в конце декабря 2024 г., где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну.

Помимо премьера российскую столицу посетила и делегация парламента Словакии 12 января. Сообщалось, что делегация Словакии также примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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