Фицо заявил о подготовке оппозиции Словакии к «майдану»
Оппозиция Словакии готовится провести «майдан» в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к "майдану"», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Фицо заявил, что оппозиция «готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами».
21 января портал Teraz со ссылкой на заявление пресс-секретаря словацкой информационной службы Катарину Немову сообщил, что спецслужба получила информацию о «долгосрочном организованном влиянии» в целях дестабилизации ситуации в республике.
14 января стало известно, что словацкая оппозиция намерена представить совместное предложение о выражении недоверия правительству Фицо. Согласно совместному заявлению партий, они «не позволят Фицо тащить Словакию куда-то в Москву», поскольку «у него нет на это мандата и это противоречит интересам граждан Словакии».
Заявление было опубликовано после визита Фицо в Москву в конце декабря 2024 г., где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну.
Помимо премьера российскую столицу посетила и делегация парламента Словакии 12 января. Сообщалось, что делегация Словакии также примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.