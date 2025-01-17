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Фицо предложил Зеленскому встретиться в Давосе 21 января

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. Об этом словацкий политик сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«...Уже несколько дней мы предлагаем провести совместные переговоры с Зеленским во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать. <...> Зеленский пока не ответил на это предложение», – написал Фицо.

По его словам, встреча с президентом Украины в Давосе «могла бы сломать будущее словацко-украинских отношений».

16 января Фицо заявлял, что его встреча с Зеленским планируется в ближайшие дни. 13 января Фицо в открытом письме предложил Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Премьер-министр Словакии пригласил Зеленского встретиться на границе двух государств. В ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев.

12 января украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика. Зеленский подчеркнул, что взаимодействие Фицо с Россией является ошибочным, отметив, что он предлагал Словакии поддержку в период адаптации к отсутствию российского транзита газа. По словам лидера Украины, Фицо отклонил это предложение о помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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