Фицо предложил Зеленскому встретиться в Давосе 21 января
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. Об этом словацкий политик сообщил в соцсети Facebook
«...Уже несколько дней мы предлагаем провести совместные переговоры с Зеленским во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать. <...> Зеленский пока не ответил на это предложение», – написал Фицо.
По его словам, встреча с президентом Украины в Давосе «могла бы сломать будущее словацко-украинских отношений».
16 января Фицо заявлял, что его встреча с Зеленским планируется в ближайшие дни. 13 января Фицо в открытом письме предложил Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Премьер-министр Словакии пригласил Зеленского встретиться на границе двух государств. В ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев.
12 января украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика. Зеленский подчеркнул, что взаимодействие Фицо с Россией является ошибочным, отметив, что он предлагал Словакии поддержку в период адаптации к отсутствию российского транзита газа. По словам лидера Украины, Фицо отклонил это предложение о помощи.