Фицо и Зеленский планируют встречу в ближайшие дни
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ближайшее время планируется его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы ищем дату, которая могла бы быть в ближайшие дни», – сказал Фицо на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
13 января Фицо в открытом письме предложил Зеленскому провести переговоры о транзите российского газа. Словацкий премьер пригласил Зеленского на встречу возле границы между двумя странами. В ответ на это Зеленский пригласил Фицо в Киев.
12 января президент Украины выступил с критикой в адрес Фицо, назвав его «недальновидным» политиком. В своем заявлении Зеленский счел ошибкой контакты Фицо с властями России и отметил, что предлагал помощь Словакии в период адаптации к отсутствию российского транзита газа. Однако, по его словам, Фицо отказался от этой помощи.