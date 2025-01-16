Фицо и Зеленский планируют встречу в ближайшие дни

12 января президент Украины выступил с критикой в адрес Фицо, назвав его «недальновидным» политиком. В своем заявлении Зеленский счел ошибкой контакты Фицо с властями России и отметил, что предлагал помощь Словакии в период адаптации к отсутствию российского транзита газа. Однако, по его словам, Фицо отказался от этой помощи.