Фицо раскрыл детали разговора с Путиным в декабре

«Я говорил с Путиным о контракте между нами и “Газпромом”, в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то "проталкивать" по южному потоку [маршрут через Турцию], но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено», – сказал он (цитата по Reuters).