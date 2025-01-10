Фицо раскрыл детали разговора с Путиным в декабре
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент РФ Владимир Путина на переговорах в Москве в декабре обсудили контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом рассказал сам Фицо на встрече с парламентским комитетом.
«Я говорил с Путиным о контракте между нами и “Газпромом”, в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то "проталкивать" по южному потоку [маршрут через Турцию], но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено», – сказал он (цитата по Reuters).
Премьер добавил, что Путин обещал выполнить обязательства по поставкам. При этом пропускная способность трубопровода «Турецкий поток» ограничена, отмечает агентство.
Фицо посетил Москву для встречи с Путиным 22 декабря. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну.
Российский «Газпром» 1 января 2025 г. по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа для организации транспортировки через Украину. О намерении не продлевать контракт неоднократно заявляли украинские власти. 9 января Фицо сообщил, что Словакия готова ввести против Украины экономические и политические санкции из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны.