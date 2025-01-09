Фицо пригрозил Украине последствиями из-за проблем с поставкой газа в ЕС
Словакия готова ввести против Украины экономические и политические санкции из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, передает Politico.
Если Киев продолжит препятствовать поставкам российского топлива в Европу, то «правительство Словакии примет жесткие ответные меры», пообещал политик.
«В Евросоюзе нет законодательства или системы санкций, которые могли бы помешать Украине продолжать транзит газа. Мы не можем игнорировать эту тему, потому что все знают, что ее игнорирование означает эскалацию напряженности в ЕС и в двусторонних отношениях», – сказал премьер-министр.
Правительство Фицо настаивает, что из-за действий Киева Словакия недополучит около 500 млн евро в виде платы за транзит, которую ранее заработала на прокачке газа, в частности в Чехию и Венгрию. В связи с этим премьер-министр пообещал прекратить экспорт электроэнергии на Украину и поддержку украинских беженцев. Кроме того, власти Словакии пригрозили заблокировать возможное вступление Украины в ЕС и использовать право вето по вопросам, касающимся этой страны.
Срок договора российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на транзит топлива из РФ в Европу истек в конце 2024 г. Власти Украины неоднократно заявляли, что на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с РФ не станут продлевать договор. В связи с этим 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину.
В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российский газ остается самым выгодным с точки зрения как логистики, так и цены. Объемы поставок топлива в Европу за 2024 г. достигли 50 млрд куб. м, что примерно на 18–20% выше, чем в 2023 г. Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии пишет, что пока прекращение поставок российского газа в ЕС не привело к дефициту или значительному скачку цен.