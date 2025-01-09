Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Фицо пригрозил Украине последствиями из-за проблем с поставкой газа в ЕС

Ведомости

Словакия готова ввести против Украины экономические и политические санкции из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, передает Politico.

Если Киев продолжит препятствовать поставкам российского топлива в Европу, то «правительство Словакии примет жесткие ответные меры», пообещал политик.

«В Евросоюзе нет законодательства или системы санкций, которые могли бы помешать Украине продолжать транзит газа. Мы не можем игнорировать эту тему, потому что все знают, что ее игнорирование означает эскалацию напряженности в ЕС и в двусторонних отношениях», – сказал премьер-министр.

Правительство Фицо настаивает, что из-за действий Киева Словакия недополучит около 500 млн евро в виде платы за транзит, которую ранее заработала на прокачке газа, в частности в Чехию и Венгрию. В связи с этим премьер-министр пообещал прекратить экспорт электроэнергии на Украину и поддержку украинских беженцев. Кроме того, власти Словакии пригрозили заблокировать возможное вступление Украины в ЕС и использовать право вето по вопросам, касающимся этой страны.

Срок договора российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на транзит топлива из РФ в Европу истек в конце 2024 г. Власти Украины неоднократно заявляли, что на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с РФ не станут продлевать договор. В связи с этим 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину.

В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российский газ остается самым выгодным с точки зрения как логистики, так и цены. Объемы поставок топлива в Европу за 2024 г. достигли 50 млрд куб. м, что примерно на 18–20% выше, чем в 2023 г. Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии пишет, что пока прекращение поставок российского газа в ЕС не привело к дефициту или значительному скачку цен.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных