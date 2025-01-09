Фицо пригрозил Украине последствиями из-за проблем с поставкой газа в ЕС

В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российский газ остается самым выгодным с точки зрения как логистики, так и цены. Объемы поставок топлива в Европу за 2024 г. достигли 50 млрд куб. м, что примерно на 18–20% выше, чем в 2023 г. Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии пишет, что пока прекращение поставок российского газа в ЕС не привело к дефициту или значительному скачку цен.