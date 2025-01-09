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Песков отказался раскрыть маршрут поставки российского газа в Словакию

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, по какому маршруту Словакия сейчас получает российский газ, заявив, что он предпочтет «воздержаться от комментариев».

«Действительно, в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентоспособного российского природного газа. И эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут сделать народное хозяйство, экономику этих стран более конкурентоспособной», – рассказал представитель Кремля.

Песков также назвал США бенефициаром сложившейся ситуации с ограничением поставок газа. Ранее аналогичное мнение высказывал российский МИД. При этом спотовые цены на газ подвержены гораздо более высокой волатильности, считает Песков, что, по его мнению, «снижает конкурентоспособность европейской экономики и добавляет проблем гражданам европейских государств».

«Газпром» 1 января 2025 г. по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа для организации транспортировки через Украину. О том, что нового контракта на транзит российского газа через Украину в 2025 г. не будет, говорил и на прямой линии 19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин. По его оценке, украинская сторона зарабатывала на транзите порядка $700–800 млн в год. 26 декабря Путин сообщил, что обсуждались различные варианты продолжения поставок, но они осложнены спорными арбитражными процессами «Нафтогаза Украины» против «Газпрома». Он подчеркнул, что это не российская сторона перекрывает маршруты поставок газа: «Теперь наказывают Европу, закрывая транзитные контракты на поставку нашего газа в Европу. Уже под $500 за тысячу кубов цена на газ выросла».

9 января «Ведомости» писали, что прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Уже 2 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который 22 декабря 2024 г. встречался в Москве с Путиным, назвал это «диверсией [президента Украины Владимира] Зеленского». 7 января Фицо заявил, что 9 января вопрос одностороннего решения Зеленского остановить транзит газа в Европу будет обсуждаться на Еврокомиссии в Брюсселе и ему «жаль, что украинские представители в этой встрече снова не будут участвовать». В тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% (цитата по «РИА Новости»). 8 января он отметил, что решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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