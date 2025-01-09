Песков отказался раскрыть маршрут поставки российского газа в Словакию

9 января «Ведомости» писали, что прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Уже 2 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который 22 декабря 2024 г. встречался в Москве с Путиным, назвал это «диверсией [президента Украины Владимира] Зеленского». 7 января Фицо заявил, что 9 января вопрос одностороннего решения Зеленского остановить транзит газа в Европу будет обсуждаться на Еврокомиссии в Брюсселе и ему «жаль, что украинские представители в этой встрече снова не будут участвовать». В тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% (цитата по «РИА Новости»). 8 января он отметил, что решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в Евросоюз.