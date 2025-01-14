Словацкая оппозиция внесет предложение о вотуме недоверия правительству Фицо
Словацкая оппозиция представит совместное предложение о выражении недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом сообщает издание Dennik N.
«Мы никогда не позволим премьер-министру Роберту Фицо тащить Словакию куда-то в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан Словакии. Вместе мы подписываем резолюцию с просьбой к правительству строго уважать нашу привязанность к ЕС и НАТО, сотрудничать с нашими партнерами и соседями», – сообщили оппозиционные партии в совместном заявлении.
Глава партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что оппозиция хочет выразить вотум недоверия правительству 14 января.
В конце декабря 2024 г. Фицо приезжал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Главной причиной приезда Фицо в Россию словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну. 10 января Фицо заявил, что Словакия готова ввести санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны.