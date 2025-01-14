Словацкая оппозиция внесет предложение о вотуме недоверия правительству Фицо

В конце декабря 2024 г. Фицо приезжал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией. Главной причиной приезда Фицо в Россию словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну. 10 января Фицо заявил, что Словакия готова ввести санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны.