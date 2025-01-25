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Явка на досрочное голосование на выборах президента Белоруссии составила 41,81%

Ведомости

ЦИК Белоруссии сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования.

В Telegram-канале ЦИК уточняется, что наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области, где участие в досрочном голосовании приняли 42,95% избирателей, а наименьшая – в Гродненской области, где она составила 40,70%. В Минске проголосовали 41,14% избирателей.

Основной день голосования состоится 26 января. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 20:00.

В декабре прошлого года ЦИК республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства. Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с 80,1% голосов. После выборов в стране прошли протесты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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