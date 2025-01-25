Явка на досрочное голосование на выборах президента Белоруссии составила 41,81%

В декабре прошлого года ЦИК республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства. Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с 80,1% голосов. После выборов в стране прошли протесты.