Явка на досрочное голосование на выборах президента Белоруссии составила 41,81%
ЦИК Белоруссии сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования.
В Telegram-канале ЦИК уточняется, что наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области, где участие в досрочном голосовании приняли 42,95% избирателей, а наименьшая – в Гродненской области, где она составила 40,70%. В Минске проголосовали 41,14% избирателей.
Основной день голосования состоится 26 января. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 20:00.
В декабре прошлого года ЦИК республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства. Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с 80,1% голосов. После выборов в стране прошли протесты.