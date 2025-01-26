Президент Колумбии заявил о запрете доступа в страну самолетам США с мигрантами

До этого президент Колумбии призвал граждан к единству на фоне ужесточения иммиграционных ограничений в США. «Им не нужны гаитяне, им не нужны венесуэльцы... им не нужны колумбийцы. Что ж, давайте оставим их в покое на некоторое время и посмотрим, что из этого получится. Я верю, что мы поможем друг другу, и те, кто выгонит нас, останутся в одиночестве», – привел его слова Reuters.