Президент Колумбии заявил о запрете доступа в страну самолетам США с мигрантами
«США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», – заявил Петро.
В публикации он также призвал США «установить протокол по достойному обращению с мигрантами».
До этого президент Колумбии призвал граждан к единству на фоне ужесточения иммиграционных ограничений в США. «Им не нужны гаитяне, им не нужны венесуэльцы... им не нужны колумбийцы. Что ж, давайте оставим их в покое на некоторое время и посмотрим, что из этого получится. Я верю, что мы поможем друг другу, и те, кто выгонит нас, останутся в одиночестве», – привел его слова Reuters.
Президент США Дональд Трамп в первый день работы в Белом доме подписал указ о режиме ЧС на границе США и Мексики, после чего министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре без решения суда. Через несколько дней Мексика отказала американскому военному самолету, перевозившему депортированных из США, в посадке.
Нелегальных мигрантов планируется каждый день высылать из США на военных самолетах, заявил ABC куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде президента США Томас Хоман. По его словам, такие рейсы – только часть масштабного плана по высылке мигрантов из США.