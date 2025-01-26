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Президент Колумбии заявил о запрете доступа в страну самолетам США с мигрантами

Ведомости

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что запрещает доступ в в страну американским самолетам с депортируемыми колумбийскими гражданами, США, по его словам, должны достойно обращаться с мигрантами. Об этом глава государства написал в X.

«США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», – заявил Петро.

В публикации он также призвал США «установить протокол по достойному обращению с мигрантами».

До этого президент Колумбии призвал граждан к единству на фоне ужесточения иммиграционных ограничений в США. «Им не нужны гаитяне, им не нужны венесуэльцы... им не нужны колумбийцы. Что ж, давайте оставим их в покое на некоторое время и посмотрим, что из этого получится. Я верю, что мы поможем друг другу, и те, кто выгонит нас, останутся в одиночестве», – привел его слова Reuters.

Президент США Дональд Трамп в первый день работы в Белом доме подписал указ о режиме ЧС на границе США и Мексики, после чего министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре без решения суда. Через несколько дней Мексика отказала американскому военному самолету, перевозившему депортированных из США, в посадке.

Нелегальных мигрантов планируется каждый день высылать из США на военных самолетах, заявил ABC куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде президента США Томас Хоман. По его словам, такие рейсы – только часть масштабного плана по высылке мигрантов из США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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