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В США собираются ежедневно высылать нелегальных мигрантов

Ведомости

Нелегальных мигрантов планируется каждый день высылать из США на военных самолетах. Об этом заявил ABC куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде президента США Дональда Трампа Томас Хоман.

По его словам, такие рейсы – только часть масштабного плана по высылке мигрантов из США. Хоман указал, что, хотя сейчас приоритетом в администрации Трампа являются угрозы общественной безопасности и национальной безопасности, в ближайшие недели и месяцы они займутся и этим вопросом.

20 января Трамп вступил на пост президента США. В первый день работы в Белом доме он подписал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим чрезвычайной ситуации. Вооруженные силы будут обеспечивать ее безопасность. Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре без решения суда.

23 января исполняющий обязанности министра обороны Роберт Салесес сообщил, что минобороны США будет наращивать свои силы на юго-западной границе страны и перебросит туда примерно 1500 человек наземного персонала, вертолеты и аналитиков разведки. Численность сухопутных войск на границе с Мексикой вырастет на 60% с момента инаугурации Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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