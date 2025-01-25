В США собираются ежедневно высылать нелегальных мигрантов

По его словам, такие рейсы – только часть масштабного плана по высылке мигрантов из США. Хоман указал, что, хотя сейчас приоритетом в администрации Трампа являются угрозы общественной безопасности и национальной безопасности, в ближайшие недели и месяцы они займутся и этим вопросом.