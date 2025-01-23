США на границу с Мексикой дополнительно перебросят 1500 военных и вертолеты
Министерство обороны США начнет наращивать свои силы на юго-западной границе страны, перебросив туда около 1500 человек наземного персонала, а также вертолеты и аналитиков разведки. Таким образом, численность сухопутных войск на границе с Мексикой будет увеличена на 60% с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Роберта Салесеса.
Минобороны обеспечит переброску военной авиации для увеличения числа рейсов по депортации более 5000 нелегалов из секторов Сан-Диего (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), задержанных таможенной и пограничной охраной.
В заявлении также указано, что госдеп США начнет оказывать помощь в строительстве временных и постоянных физических барьеров «для обеспечения дополнительной безопасности и сокращения числа незаконных пересечений границы и контрабанды».
20 января Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он издал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.