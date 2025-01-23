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США на границу с Мексикой дополнительно перебросят 1500 военных и вертолеты

Ведомости

Министерство обороны США начнет наращивать свои силы на юго-западной границе страны, перебросив туда около 1500 человек наземного персонала, а также вертолеты и аналитиков разведки. Таким образом, численность сухопутных войск на границе с Мексикой будет увеличена на 60% с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Роберта Салесеса.

Минобороны обеспечит переброску военной авиации для увеличения числа рейсов по депортации более 5000 нелегалов из секторов Сан-Диего (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), задержанных таможенной и пограничной охраной. 

В заявлении также указано, что госдеп США начнет оказывать помощь в строительстве временных и постоянных физических барьеров «для обеспечения дополнительной безопасности и сокращения числа незаконных пересечений границы и контрабанды».

20 января Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он издал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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