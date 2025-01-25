Мексика отказалась принять рейс с депортированными из США

Мексика заблокировала рейс на фоне возросшей напряженностью с США после избрания президентом Трампа. Он пригрозил ввести пошлины в 25% в отношении импорта из Мексики в ответ на проблемы с нелегальными мексиканскими мигрантами. При этом правительство Мексики раскритиковало односторонние иммиграционные действия Трампа. Президент страны Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что власти готовы помочь депортированным и сотрудничать с США по этому вопросу.