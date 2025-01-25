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Мексика отказалась принять рейс с депортированными из США

Ведомости

Мексика отказала американскому военному самолету, перевозившему депортированных из США, в посадке, сообщили источники NBC News.

Два самолета ВВС C-17, направлявшихся в Гватемалу, перевозившие около 80 человек каждый, вывезли депортированных из США 23 января. Третий рейс, предназначенный для Мексики, так и не вылетел.

В заявлении министерство иностранных дел Мексики не стало объяснять, почему американскому самолету не разрешили приземлиться в стране. «Когда дело касается репатриации, мы всегда будем приветствовать прибытие мексиканцев на нашу территорию», – отметили власти.

В Белом доме США сообщили, что «проблема с рейсами была административной и была быстро устранена». Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Ливитт написала в X: «Вчера Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день!». 

Мексика заблокировала рейс на фоне возросшей напряженностью с США после избрания президентом Трампа. Он пригрозил ввести пошлины в 25% в отношении импорта из Мексики в ответ на проблемы с нелегальными мексиканскими мигрантами. При этом правительство Мексики раскритиковало односторонние иммиграционные действия Трампа. Президент страны Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что власти готовы помочь депортированным и сотрудничать с США по этому вопросу.

Военные депортационные рейсы являются частью более масштабной кампании администрации Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая была запущена в действие указами, подписанными в первую неделю его пребывания в должности. Во время своей кампании он пообщал остановить нелегальную иммиграцию в США и продолжить кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, уже проживающих в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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