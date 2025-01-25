Мексика отказалась принять рейс с депортированными из США
Мексика отказала американскому военному самолету, перевозившему депортированных из США, в посадке, сообщили источники NBC News.
Два самолета ВВС C-17, направлявшихся в Гватемалу, перевозившие около 80 человек каждый, вывезли депортированных из США 23 января. Третий рейс, предназначенный для Мексики, так и не вылетел.
В заявлении министерство иностранных дел Мексики не стало объяснять, почему американскому самолету не разрешили приземлиться в стране. «Когда дело касается репатриации, мы всегда будем приветствовать прибытие мексиканцев на нашу территорию», – отметили власти.
В Белом доме США сообщили, что «проблема с рейсами была административной и была быстро устранена». Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Ливитт написала в X: «Вчера Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день!».
Мексика заблокировала рейс на фоне возросшей напряженностью с США после избрания президентом Трампа. Он пригрозил ввести пошлины в 25% в отношении импорта из Мексики в ответ на проблемы с нелегальными мексиканскими мигрантами. При этом правительство Мексики раскритиковало односторонние иммиграционные действия Трампа. Президент страны Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что власти готовы помочь депортированным и сотрудничать с США по этому вопросу.
Военные депортационные рейсы являются частью более масштабной кампании администрации Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая была запущена в действие указами, подписанными в первую неделю его пребывания в должности. Во время своей кампании он пообщал остановить нелегальную иммиграцию в США и продолжить кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, уже проживающих в стране.