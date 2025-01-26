Минобороны сообщило об отражении атаки дронов на Белгородскую область и Крым

В ночь на 24 января российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. В Брянской области были сбиты 37 дронов, еще 20 уничтожили в Рязанской области. В Курской и Саратовской областях нейтрализовали по 17 беспилотников, семь сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской.