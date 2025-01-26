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Минобороны сообщило об отражении атаки дронов на Белгородскую область и Крым

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два – над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.

За ночь 26 января российские силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Восемь дронов сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской и один – над Белгородской.

В ночь на 24 января российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. В Брянской области были сбиты 37 дронов, еще 20 уничтожили в Рязанской области. В Курской и Саратовской областях нейтрализовали по 17 беспилотников, семь сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской.

После начала спецоперации на Украине украинские силы регулярно пытаются атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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