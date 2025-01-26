Минобороны сообщило об отражении атаки дронов на Белгородскую область и Крым
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два – над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.
За ночь 26 января российские силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Восемь дронов сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской и один – над Белгородской.
В ночь на 24 января российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА. В Брянской области были сбиты 37 дронов, еще 20 уничтожили в Рязанской области. В Курской и Саратовской областях нейтрализовали по 17 беспилотников, семь сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской.
После начала спецоперации на Украине украинские силы регулярно пытаются атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.