Трамп отложил введение пошлин для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Колумбия «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек». Приказ о тарифах и санкциях останется без подписи, «если Колумбия не нарушит это соглашение», добавила она.