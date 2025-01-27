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Трамп отложил введение пошлин для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп отложит введение обещанных тарифов и санкций в отношении Колумбии после достижения соглашения о возвращении депортированных мигрантов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Колумбия «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек». Приказ о тарифах и санкциях останется без подписи, «если Колумбия не нарушит это соглашение», добавила она.

Министр иностранных дел Колумбии Луис Гильберто Мурильо заявил в видеообращении, что оба государства преодолели дипломатический «тупик», добавив, что его страна продолжит принимать депортированных из США граждан. Мурильо добавил, что в ближайшие дни он планирует отправиться в Вашингтон, чтобы проследить за выполнением соглашений.

«Мы продолжим принимать колумбийцев, возвращающихся в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия», – сказал Мурильо.

26 января Трамп объявил о введении санкций против Колумбии из-за ее отказа принять американские военные самолеты с депортированными нелегальными мигрантами. Американский президент заявил, что решение Колумбии поставило под угрозу национальную безопасность США, поэтому его администрация вводит 25%-ные пошлины на товары из этой страны, пригрозив повысить их до 50% в будущем.

Также Трамп ввел запрет на въезд дипломатам из Колумбии и отозвал у них визы. Кроме того, США ввели усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии. Он пообещал ввести финансовые и банковские санкции в отношении этого государства.

Ранее в тот день США направили в Колумбию два транспортных самолета ВВС с депортированными мигрантами, однако латиноамериканская страна отказалась их принимать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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