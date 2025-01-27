Трамп отложил введение пошлин для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов
Президент США Дональд Трамп отложит введение обещанных тарифов и санкций в отношении Колумбии после достижения соглашения о возвращении депортированных мигрантов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Колумбия «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек». Приказ о тарифах и санкциях останется без подписи, «если Колумбия не нарушит это соглашение», добавила она.
Министр иностранных дел Колумбии Луис Гильберто Мурильо заявил в видеообращении, что оба государства преодолели дипломатический «тупик», добавив, что его страна продолжит принимать депортированных из США граждан. Мурильо добавил, что в ближайшие дни он планирует отправиться в Вашингтон, чтобы проследить за выполнением соглашений.
«Мы продолжим принимать колумбийцев, возвращающихся в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия», – сказал Мурильо.
26 января Трамп объявил о введении санкций против Колумбии из-за ее отказа принять американские военные самолеты с депортированными нелегальными мигрантами. Американский президент заявил, что решение Колумбии поставило под угрозу национальную безопасность США, поэтому его администрация вводит 25%-ные пошлины на товары из этой страны, пригрозив повысить их до 50% в будущем.
Также Трамп ввел запрет на въезд дипломатам из Колумбии и отозвал у них визы. Кроме того, США ввели усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии. Он пообещал ввести финансовые и банковские санкции в отношении этого государства.
Ранее в тот день США направили в Колумбию два транспортных самолета ВВС с депортированными мигрантами, однако латиноамериканская страна отказалась их принимать.