Трамп заявил о санкциях против Колумбии за отказ принять мигрантов

Трамп заявил о санкциях против Колумбии за отказ принять мигрантовПо его словам, такое решение латиноамериканской страны создает угрозу для нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Колумбии из-за ее отказа принять американские военные самолеты с депортированными нелегальными мигрантами. Об этом глава Белого дома объявил в своей социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что решение Колумбии поставило под угрозу национальную безопасность США, поэтому его администрация вводит 25%-ные пошлины на товары из этой страны, пригрозив повысить их до 50% в будущем.
Также Трамп ввел запрет на въезд дипломатам из Колумбии и отозвал у них визы. Кроме того, США ввели усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии. Напоследок резидент США пообещал ввести в скором времени финансовые и банковские санкции в отношении этого государства.
«Эти санкции – только начало. Я не позволю правительству Колумбии нарушать прописанные в законе обязательства в отношении принятия и возвращения преступников», – написал Трамп, имея в виду нелегальных мигрантов.
Ранее тем же днем США направили в Колумбию два транспортных самолета ВВС с депортированными мигрантами, однако латиноамериканская страна отказалась их принимать.
Президент Колумбии Густаво Петро осудил действия США. По его мнению, с мигрантами обращаются как с преступниками. В посте в социальной сети X Петро сообщил, что Колумбия будет приветствовать депортированных домой мигрантов на гражданских самолетах, заявив, что к ним следует относиться с достоинством и уважением. Также он призвал Вашингтон разработать специальные правила для такой депортации.
До этого об отказе принимать самолет с мигрантами заявили в Мексике, однако ряд других стран согласились принять своих граждан, которые нелегально находились на территории США, в их число вошли Бразилия, Гондурас и Гватемала. В ряде случаев для депортации использовались коммерческие рейсы, на них мигранты перевозились в наручниках.