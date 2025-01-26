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Трамп заявил о санкциях против Колумбии за отказ принять мигрантов

По его словам, такое решение латиноамериканской страны создает угрозу для нацбезопасности США
Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Колумбии из-за ее отказа принять американские военные самолеты с депортированными нелегальными мигрантами. Об этом глава Белого дома объявил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что решение Колумбии поставило под угрозу национальную безопасность США, поэтому его администрация вводит 25%-ные пошлины на товары из этой страны, пригрозив повысить их до 50% в будущем.

Также Трамп ввел запрет на въезд дипломатам из Колумбии и отозвал у них визы. Кроме того, США ввели усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии. Напоследок резидент США пообещал ввести в скором времени финансовые и банковские санкции в отношении этого государства.

«Эти санкции – только начало. Я не позволю правительству Колумбии нарушать прописанные в законе обязательства в отношении принятия и возвращения преступников», – написал Трамп, имея в виду нелегальных мигрантов.

Ранее тем же днем США направили в Колумбию два транспортных самолета ВВС с депортированными мигрантами, однако латиноамериканская страна отказалась их принимать.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил действия США. По его мнению, с мигрантами обращаются как с преступниками. В посте в социальной сети X Петро сообщил, что Колумбия будет приветствовать депортированных домой мигрантов на гражданских самолетах, заявив, что к ним следует относиться с достоинством и уважением. Также он призвал Вашингтон разработать специальные правила для такой депортации.

До этого об отказе принимать самолет с мигрантами заявили в Мексике, однако ряд других стран согласились принять своих граждан, которые нелегально находились на территории США, в их число вошли Бразилия, Гондурас и Гватемала. В ряде случаев для депортации использовались коммерческие рейсы, на них мигранты перевозились в наручниках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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