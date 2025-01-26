Трамп заявил о санкциях против Колумбии за отказ принять мигрантов

Президент Колумбии Густаво Петро осудил действия США. По его мнению, с мигрантами обращаются как с преступниками. В посте в социальной сети X Петро сообщил, что Колумбия будет приветствовать депортированных домой мигрантов на гражданских самолетах, заявив, что к ним следует относиться с достоинством и уважением. Также он призвал Вашингтон разработать специальные правила для такой депортации.