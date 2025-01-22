Рубио: США должны обуздать массовую миграцию
Одной из своих основных целей в работе государственный секретарь США Марко Рубио видит пресечение массовой миграции в страну, говорится в его обращении для СМИ, опубликованном на сайте госдепа США.
В своем сообщении Рубио, говоря о продвижении национальных интересов Америки, заявил, что, во-первых, должна быть остановлена массовая миграция в США, а также обеспечена безопасность границ страны. Соответственно, государственный департамент не будет облегчать или поощрять миграцию. В дипломатических отношениях с другими странами особое внимание будет уделяться пресечению незаконной и дестабилизирующей миграции и переговорам о репатриации нелегальных иммигрантов.
В своем заявлении Рубио назвал работу на посту высшей честью. Он считает, что каждая проведенная политика в государстве должна отвечать на три вопроса: делает ли это Америку безопаснее, делает ли это Америку сильнее, делает ли это Америку более процветающей?
Госсекретарь уверен, что правительство США должно «вернуться к основам дипломатии, отказавшись от внимания к политическим и культурным мотивам, которые вызывают разногласия внутри страны и крайне непопулярны за рубежом». Он считает, что такой подход позволит Америке проводить прагматичную внешнюю политику для продвижения национальных интересов страны.
Среди других составляющих национальных интересов США оказались прекращение цензуры и окончание климатической политики.
22 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа открылось небольшое окно возможностей для российско-американских отношений.