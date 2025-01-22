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Рубио: США должны обуздать массовую миграцию

Ведомости

Одной из своих основных целей в работе государственный секретарь США Марко Рубио видит пресечение массовой миграции в страну, говорится в его обращении для СМИ, опубликованном на сайте госдепа США.

В своем сообщении Рубио, говоря о продвижении национальных интересов Америки, заявил, что, во-первых, должна быть остановлена массовая миграция в США, а также обеспечена безопасность границ страны. Соответственно, государственный департамент не будет облегчать или поощрять миграцию. В дипломатических отношениях с другими странами особое внимание будет уделяться пресечению незаконной и дестабилизирующей миграции и переговорам о репатриации нелегальных иммигрантов.

В своем заявлении Рубио назвал работу на посту высшей честью. Он считает, что каждая проведенная политика в государстве должна отвечать на три вопроса: делает ли это Америку безопаснее, делает ли это Америку сильнее, делает ли это Америку более процветающей?

Госсекретарь уверен, что правительство США должно «вернуться к основам дипломатии, отказавшись от внимания к политическим и культурным мотивам, которые вызывают разногласия внутри страны и крайне непопулярны за рубежом». Он считает, что такой подход позволит Америке проводить прагматичную внешнюю политику для продвижения национальных интересов страны.

Среди других составляющих национальных интересов США оказались прекращение цензуры и окончание климатической политики.

22 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа открылось небольшое окно возможностей для российско-американских отношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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