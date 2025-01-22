Рубио: США должны обуздать массовую миграцию

В своем сообщении Рубио, говоря о продвижении национальных интересов Америки, заявил, что, во-первых, должна быть остановлена массовая миграция в США, а также обеспечена безопасность границ страны. Соответственно, государственный департамент не будет облегчать или поощрять миграцию. В дипломатических отношениях с другими странами особое внимание будет уделяться пресечению незаконной и дестабилизирующей миграции и переговорам о репатриации нелегальных иммигрантов.