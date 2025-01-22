Рябков: приход Трампа открыл окно возможностей для отношений РФ и США

Президент США Дональд Трамп 21 января заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.