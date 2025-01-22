Рябков: приход Трампа открыл окно возможностей для отношений РФ и США
Небольшое окно возможностей для российско-американских отношений открылось после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выступлении в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН), пишет ТАСС.
Рябков охарактеризовал степень договороспособности администрации предыдущего президента Джо Байдена как безнадежное во всех аспектах.
«На сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», – сказал замминистра, отметив необходимость в нынешней ситуации «максимизировать возможности, минимизировать риски».
Президент США Дональд Трамп 21 января заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций.