Путин продлил срок госслужбы замлавы МИД РФ Богданову

Богданов родился в 1952 г. В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. На дипломатической службе с того же года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и посольствах за рубежом. С июня 2011 г. занимает пост заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, с октября 2014 г. назначен специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.