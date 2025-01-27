Путин продлил срок госслужбы замлавы МИД РФ Богданову
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову до 2 марта 2026 г. Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 2 марта 2026 г. заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу», – сказано в документе.
Богданов родился в 1952 г. В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. На дипломатической службе с того же года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и посольствах за рубежом. С июня 2011 г. занимает пост заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, с октября 2014 г. назначен специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.
Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла (2001). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, Почетной грамотой президента России, орденами иностранных государств и рядом ведомственных и общественных наград.