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Путин продлил срок госслужбы замлавы МИД РФ Богданову

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову до 2 марта 2026 г. Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 2 марта 2026 г. заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу», – сказано в документе.

Богданов родился в 1952 г. В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. На дипломатической службе с того же года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и посольствах за рубежом. С июня 2011 г. занимает пост заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, с октября 2014 г. назначен специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла (2001). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, Почетной грамотой президента России, орденами иностранных государств и рядом ведомственных и общественных наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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