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Дания направит почти $5 млн на борьбу с дискриминацией в отношении гренландцев

Ведомости

Правительство Дании выделило 35 млн крон (около $4,9 млн) на дополнительные меры борьбы с расизмом и дискриминацией в отношении гренландцев в королевстве. Это следует из сообщения на сайте датского министерства иммиграции и интеграции.

«Дискриминация и расизм в отношении гренландцев в Дании представляют собой серьезную проблему. В связи с этим правительство выделяет дополнительно 35 млн крон», – говорится в сообщении.

Средства рассчитаны на четыре года. Одновременно правительство представило 12 инициатив, которые, как ожидается, помогут бороться с расизмом и дискриминацией. Среди них: создание государственного органа, ответственного за координацию усилий по обеспечению равного обращения с жителями Дании, право на получение гренландского паспорта, повышение уровня устного перевода для гренландцев в королевстве, активизация усилий по трудоустройству безработных гренландцев и др.

Инициативы датского правительства были опубликованы на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию. Американский лидер также пригрозил королевству ввести пошлины, если оно будет препятствовать переходу острова под юрисдикцию США, и не исключил использования военной силы.

До 1953 г. Гренландия была датской колонией. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от королевства. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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