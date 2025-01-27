Дания направит почти $5 млн на борьбу с дискриминацией в отношении гренландцев
Правительство Дании выделило 35 млн крон (около $4,9 млн) на дополнительные меры борьбы с расизмом и дискриминацией в отношении гренландцев в королевстве. Это следует из сообщения на сайте датского министерства иммиграции и интеграции.
«Дискриминация и расизм в отношении гренландцев в Дании представляют собой серьезную проблему. В связи с этим правительство выделяет дополнительно 35 млн крон», – говорится в сообщении.
Средства рассчитаны на четыре года. Одновременно правительство представило 12 инициатив, которые, как ожидается, помогут бороться с расизмом и дискриминацией. Среди них: создание государственного органа, ответственного за координацию усилий по обеспечению равного обращения с жителями Дании, право на получение гренландского паспорта, повышение уровня устного перевода для гренландцев в королевстве, активизация усилий по трудоустройству безработных гренландцев и др.
Инициативы датского правительства были опубликованы на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию. Американский лидер также пригрозил королевству ввести пошлины, если оно будет препятствовать переходу острова под юрисдикцию США, и не исключил использования военной силы.
До 1953 г. Гренландия была датской колонией. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от королевства. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.