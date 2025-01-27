Дания направит почти $5 млн на борьбу с дискриминацией в отношении гренландцев

До 1953 г. Гренландия была датской колонией. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от королевства. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.