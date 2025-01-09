Что известно о Гренландии

Что известно о ГренландииНаселение, экономика и история самого большого острова в мире
Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию, сделав ее американской территорией, хотя остров в настоящее время входит в состав Дании. По мнению избранного президента США, установление контроля над Гренландией важно с точки зрения национальной безопасности из-за ее стратегического расположения, а также из-за полезных ископаемых, которые можно будет там добывать. Через остров проходит кратчайший путь из Европы в США, что играет важную роль при установлении систем предупреждения о запуске баллистических ракет. Кроме того, контроль над островом позволит США укрепить свои позиции в Арктике. Местные власти Гренландии уже заявили о намерении получить независимость от Дании, однако о присоединении к США пока речи не идет.
Площадь и географическое расположение
Гренландия – это крупнейший остров на Земле, который находится в северной части Атлантического океана, к северо-востоку от Северной Америки. Его общая площадь более 2,1 млн кв. км – в 50 раз больше Дании и примерно в четыре раза таких европейских стран, как Франция и Испания. Две трети острова расположены в пределах Полярного круга, около 83% территории Гренландии покрыто ледниковым щитом.
Население острова
По последним оценкам ООН на январь 2025 г., численность населения Гренландии составляет 55 790 (206-е место в мире). Плотность населения крайне низкая – менее одного человека на кв. км. Более 90% населения проживает в городах. Самый населенный город и одновременно столица Нуук (ранее Готхоб) – около 19 600 человек. Другие крупные города: Сисимиут, Илулиссат, Какорток. Свыше 89% жителей острова – потомки коренных народов, инуиты.
На каких языках говорят в Гренландии
До 2009 г. в Гренландии были два официальных языка – датский и гренландский (входит в группу эскимосско-алеутских языков), сейчас – только гренландский. Однако на датском по-прежнему преподают многие предметы в школах, он распространен в юридических документах и политике. Местные СМИ выходят на двух языках.
Как заселяли остров
Гренландию начали заселять около 4500 лет назад народы, мигрировавшие с территории современной Канады. В X в. на острове основали свои поселения норвежские викинги под предводительством Эрика Рыжего. В 1262 г. Гренландия перешла под власть Норвегии, а с 1397 г. – под контроль Дании.
Кто контролирует Гренландию
В 1953 г. остров получил статус автономной территории в составе Датского королевства, а в 1979 г. – расширенное самоуправление, включая право провозгласить независимость путем референдума. В 2023 г. правительство Гренландии представило свой первый проект конституции. Главой государства является король Дании Фредерик X. Премьер-министр Гренландии – Муте Боуруп Эгеде. Дания сохраняет контроль над обороной и внешней политикой. На острове также находится военная база США Питуффик.
В последние годы в Гренландии набирает обороты движение за независимость. Это в том числе связывают с разоблачением кампании по принудительному ограничению рождаемости, инициированной властями Дании в середине XX в. Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде ранее неоднократно выступал с заявлениями о том, что хочет добиться независимости от Дании.
Полезные ископаемые
В отчете за 2023 г., опубликованном Геологической службой Дании и Гренландии (GEUS), отмечается, что в Гренландии были обнаружены 25 из 34 минералов, которые Европейская комиссия считает «критическим сырьем». Они включают материалы, используемые в батареях, такие как графит и литий, а также редкоземельные элементы, используемые в электромобилях и ветряных турбинах.
В июле 2021 г. Гренландия запретила выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа по экологическим соображениям. Экономика острова в значительной степени зависит от рыболовства, на которое приходится более 95% экспорта, а также от финансовой поддержки Дании. Ежегодные дотации из Копенгагена покрывают примерно половину государственного бюджета. В общей сложности Дания тратит на Гренландию около $1 млрд в год.
По последним данным Всемирного банка, ВВП Гренландии в 2021 г. составлял $3,24 млрд. ВВП (ППС) на душу населения достаточно высокий и достигает $57 116 – примерно на уровне Франции, Великобритании и Италии. Однако ниже, чем в Дании ($77 953 по данным на 2023 г.). Валюта Гренландии – датская крона.