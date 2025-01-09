Что известно о Гренландии

Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию, сделав ее американской территорией, хотя остров в настоящее время входит в состав Дании. По мнению избранного президента США, установление контроля над Гренландией важно с точки зрения национальной безопасности из-за ее стратегического расположения, а также из-за полезных ископаемых, которые можно будет там добывать. Через остров проходит кратчайший путь из Европы в США, что играет важную роль при установлении систем предупреждения о запуске баллистических ракет. Кроме того, контроль над островом позволит США укрепить свои позиции в Арктике. Местные власти Гренландии уже заявили о намерении получить независимость от Дании, однако о присоединении к США пока речи не идет.