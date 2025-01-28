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Посол Гальперин заявил о возвращении части уехавших в Израиль россиян

Ведомости

Часть российских релокантов возвращается из Израиля в РФ. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин, пишет ТАСС.

Гальперин призналась, что не располагает статистическими данными по этому вопросу, на знает, что факты возвращения в Россию есть. По ее словам, это объясняется тем, что «у людей здесь работа и жизнь».

Дипломат также добавила, что многие продолжают жить между двумя странами: так как Израиль признает двойное, тройное и т. д. гражданство, проблем с этим не возникает.

27 января Гальперин заявила, что Израиль и Россия могут в ближайшее время запустить прямой авиарейс из Москвы в аэропорт «Рамон» в городе Эйлат. Израиль планирует пригласить туроператоров, авиакомпании и журналистов, чтобы показать, как страна возвращается в сферу туризма по мере восстановления ситуации в регионе.

Соглашение между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников вступило в силу 19 января . Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода группировка освободит 33 израильских пленных в обмен на более 1890 палестинских заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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