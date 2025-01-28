Посол Гальперин заявил о возвращении части уехавших в Израиль россиян
Часть российских релокантов возвращается из Израиля в РФ. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин, пишет ТАСС.
Гальперин призналась, что не располагает статистическими данными по этому вопросу, на знает, что факты возвращения в Россию есть. По ее словам, это объясняется тем, что «у людей здесь работа и жизнь».
Дипломат также добавила, что многие продолжают жить между двумя странами: так как Израиль признает двойное, тройное и т. д. гражданство, проблем с этим не возникает.
27 января Гальперин заявила, что Израиль и Россия могут в ближайшее время запустить прямой авиарейс из Москвы в аэропорт «Рамон» в городе Эйлат. Израиль планирует пригласить туроператоров, авиакомпании и журналистов, чтобы показать, как страна возвращается в сферу туризма по мере восстановления ситуации в регионе.
Соглашение между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников вступило в силу 19 января . Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода группировка освободит 33 израильских пленных в обмен на более 1890 палестинских заключенных.