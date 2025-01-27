Посол: Израиль и Россия в ближайшее время могут запустить новый прямой авиарейс
Израиль и Россия могут в ближайшее время запустить прямой авиарейс из Москвы в аэропорт «Рамон» в городе Эйлат. Об этом сообщила ТАСС израильский посол в Москве Симона Гальперин.
По ее словам, ведется работа над расширением туристических связей между Россией и Израилем. Еврейское государство планирует пригласить туроператоров, авиакомпании и журналистов, чтобы показать, как страна возвращается в сферу туризма по мере восстановления ситуации в регионе.
19 января между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода группировка освободит 33 израильских пленных в обмен на более 1890 палестинских заключенных.
27 января Белый дом сообщил о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном до 18 февраля. Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном 26 ноября 2024 г.