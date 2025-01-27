Посол: Израиль и Россия в ближайшее время могут запустить новый прямой авиарейс

19 января между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. По информации израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода группировка освободит 33 израильских пленных в обмен на более 1890 палестинских заключенных.